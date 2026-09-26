بسبب خلافات عائلية.. مصرع شخص على يد شقيقه إثر مشاجرة بالبحيرة

شهدت قرية محلة الأمير التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، واقعة مأساوية، بعدما لقي شخص مصرعه متأثرًا بإصاباته إثر تعدي شقيقه عليه خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات عائلية، فيما جرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بوفاة المدعو م أ ح داخل العناية المركزة بمستشفى رشيد العام، متأثرًا بإصاباته الناتجة عن اعتداء شقيقه عليه.

وعلى الفور، وجه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، بقيادة العقيد محمد النحراوي، رئيس فرع البحث الجنائي، و الرائد أحمد النوحي، رئيس مباحث مركز رشيد، .

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات اللازمة، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه بسبب خلافات عائلية، أسفرت عن إصابة الأول، ونُقل إلى مستشفى رشيد العام، إلا أنه توفي متأثرًا بإصاباته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة إحالة جثمان المجني عليه إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.