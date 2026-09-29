مديرية العمل بالأقصر تنجح فى إنهاء نزاع عمالى بشكل ودى بإسنا

واصلت مديرية العمل بالأقصر جهودها في متابعة أوضاع العاملين والمنشآت، والتعامل مع الشكاوى العمالية، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية .

وفي هذا الإطار، نجح مكتب التفتيش العمالي بإسنا في تسوية شكوى أحد العاملين ضد احدى شركات الخدمات المالية، وذلك من خلال إجراءات ودية وقانونية أسفرت عن حصول الشاكي على كافة مسوغات تعيينه الرسمية، إلى جانب صرف مستحقاته المالية المتأخرة بالكامل، بما يضمن حصوله على حقوقه وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

وجاءت التسوية بمتابعة محمود عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، وإشراف نجوى محمد، مدير إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية، وبجهود المفتش عمرو عبد العزيز، بما يعكس دور مكاتب العمل في تسوية المنازعات بالطرق الودية، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال واستقرار المنشآت.

وفي سياق متصل، واصلت لجنة تراخيص المنشآت السياحية بمحافظة الأقصر أعمالها من خلال حملة موسعة للتفتيش على عدد من المنشآت السياحية والفندقية، للوقوف على مدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مراجعة الاشتراطات الخاصة بالتراخيص، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة للعاملين وضمان سلامة الزائرين.

وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة، وشارك فيها مروة محمد أحمد، مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب عمل الأقصر، في إطار تكامل الجهود الحكومية للارتقاء بمستوى المنشآت السياحية وتعزيز معايير السلامة بها.

وتؤكد هذه الجهود حرص مديرية العمل بالأقصر على حماية العمالة المصرية، ودعم استقرار بيئة العمل، والارتقاء بمستوى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.