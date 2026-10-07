في تقرير إسرائيلي.. حزب الله أطلق 20 ألف صاروخ باليستي على الأراضي المحتلة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهاجمة ما يقرب من 100 ألف هدف منذ أحداث السابع من أكتوبر، حيث توزعت هذه الأهداف بواقع 65 ألفاً في قطاع غزة، و28 ألفاً في لبنان وسوريا، و4500 في إيران، و80 هدفاً في اليمن.

وكشف جيش الاحتلال الاسرائيلي، في تقرير له عن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أُطلقت من كل دولة، حيث بلغ عددها 50 صاروخاً من سوريا، و1200 من إيران، و20 ألفاً من لبنان، و10 آلاف و200 من غزة، و90 صاروخاً من اليمن.

كما لفت التقرير ايضا إلى إستشهاد عدد من رموز المقاومة في كلا من لبنان وفلسطين ومنهم الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، والرئيس السابق للمجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وقائد كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس) محمد الضيف، بالإضافة الى عدد من قيادت الجيش الإيراني ، منهم قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري علي حاجي زاده، والقائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، إلى جانب العديد من الشخصيات الأخرى.

وأشار التقرير أيضا إلى مقتل 970 جندياً إسرائيلي منذ اندلاع طوفان الأقصى .