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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم الفلسطينية: استشهاد 20575 طالبا وطالبة بمدارس وجامعات غزة خلال 3 سنوات

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن، وزارة التعليم الفلسطينية، أعلنت عن استشهاد أكثر من 20575 طالبا وطالبة في مدارس وجامعات غزة منذ 7 أكتوبر 2023.


وأوضحت أن الاحتلال دمر أكثر من 179 مدرسة حكومية كليا في قطاع غزة خلال الـ3 سنوات الماضية، وأن الاحتلال قصف ودمر أكثر من 105 مدارس تابعة لأونروا في قطاع غزة.

وكشفت الوزارة عن استهداف وتدمير أكثر من 90% من مدارس القطاع، وأكثر من 85% من الجامعات والمؤسسات التعليمية العالية، التي أُزيل بعضها بشكل كامل عن الخريطة.

وعلى صعيد الكوادر التعليمية والإدارية، أفادت الوزارة باستشهاد 805 من العاملين في المدارس في قطاع غزة، و246 من المحاضرين والعاملين في الجامعات، إضافة إلى إصابة 3,298 من العاملين في المدارس، و1,493 من العاملين في الجامعات.

وفي الضفة الغربية، استشهد 134 طالبا وطالبة مدرسيا، و39 طالبا وطالبة جامعيا، فيما أصيب 871 طالبا وطالبة مدرسيا، و283 طالبا وطالبة جامعيا، إلى جانب اعتقال 416 طالبا وطالبة من المدارس، و481 طالبا وطالبة من الجامعات.

التعليم وزارة التعليم التعليم الفلسطينية غزة قطاع غزة جامعات غزة

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