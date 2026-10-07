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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق يوقف عمل ثاني أكبر مصفاة نفط في فنزويلا

انفجار في فنزويلا
انفجار في فنزويلا
محمد على

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، بأن حريقا اندلع في أحد خطوط الغاز المرتبطة بوحدة معالجة الديزل بالهيدروجين بمصفاة كاردون الفنزويلية.

وأضافت المصادر ، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده خلال أقل من ساعة، مشيرة إلى أن إدارة المصفاة اضطرت إلى وقف العمليات وإجلاء العاملين عقب وقوع عدة انفجارات.

وأوقفت فنزويلا ، عملياتها في مصفاة كاردون، ثاني أكبر مصفاة في البلاد، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 310 آلاف برميل يومياً، بعد اندلاع حريق ناجم عن تمزق في خط أنابيب الغاز. 

وأفادت شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) بذلك في وقت متأخر من يوم 6 أكتوبر أثناء تقييمها للوضع، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الأمم المتحدة (UNN) نقلاً عن رويترز.


أكدت ثمانية مصادر مطلعة على الأمر في وقت سابق للمنشور أن حريقاً اندلع في المنشأة، التي تعد جزءاً من مركز باراجوانا للتكرير التابع لشركة PDVSA والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 955 ألف برميل يومياً.

قال مصدران إن الحريق اندلع في خط أنابيب الغاز المؤدي إلى وحدة معالجة الديزل بالهيدروجين في المصفاة، مما أجبر المنشأة بأكملها على الإغلاق.

أعلنت شركة النفط الفنزويلية (PDVSA) في بيانها أنها سيطرت سريعاً على الحريق الذي نجم عن تمزق في خط أنابيب الغاز المؤدي إلى الغلايات حوالي الساعة 3:25 مساءً بالتوقيت المحلي. 


وأضاف البيان أنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة، وأن الحادث قيد التحقيق.

تُعد الحرائق وانقطاع التيار الكهربائي وحالات الإغلاق شائعة في منشآت الشركة ويمكن أن تؤثر على إمدادات الوقود اللازمة للسوق المحلية، مثل البنزين والديزل.

أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة ضخمة من اللهب والدخان تتصاعد من المصفاة. وأظهرت صور لاحقة رجال الإطفاء في الموقع وإخماد الحريق.

في الشهر الماضي، توقف الإنتاج في إحدى وحدات تقطير النفط الخام في كاردون وفي وحدة التكسير التحفيزي للسوائل بسبب عدم كفاية المواد الخام.
 

حريق يوقف ثاني أكبر مصفاة نفط في فنزويلا حريق مصفاة نفط فنزويلا نفط حريق يوقف ثاني أكبر مصادر مطلعة اليوم الأربعاء كاردون الفنزويلية

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