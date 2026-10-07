كوريا الديمقراطية تتهم واشنطن بتصعيد التوتر في مضيق تايوان

اعتبرت كوريا الديمقراطية الشمالية، أن دعم الولايات المتحدة لتايوان وبيعها الأسلحة يفاقمان التوترات الإقليمية في المنطقة الآسيوية القريبة من الصين، ويعمل على اشعال فتيل الصراعات التي إن بدأت فقد لايمكن إيقافها إلا بعد وقت طويل وخراب سيطال الجميع في كل أنحاء العالم.

وقالت كوريا الشمالية إن واشنطن تتجه، إلى إتمام صفقة أسلحة إضافية لتايوان بقيمة 14 مليار دولار"، معتبرة أن هذه السياسات تتعارض مع مبدأ "الصين الواحدة".

واتهمت حكومة بيونج يانج الموالية للصين، الولايات المتحدة بالسعي إلى تدويل قضية تايوان، من خلال تسيير السفن الحربية والطائرات عبر مضيق تايوان تحت ذريعة حرية الملاحة، إلى جانب تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزر اليابانية القريبة من المنطقة.