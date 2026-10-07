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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صوت طقطقة يضرب «شيفروليه بولت 2027» .. والحل شريط لاصق

شيفروليه بولت 2027
شيفروليه بولت 2027
عزة عاطف

أصدرت شركة «جنرال موتورز» نشرة خدمة فنية جديدة لمراكز الصيانة لمعالجة مشكلة جودة بسيطة ظهرت في سيارة «شيفروليه بولت 2027» الكهربائية بالكامل. 

وتتسبب هذه المشكلة في صدور صوت طقطقة بالقرب من الزجاج الأمامي أثناء القيادة، وذلك بعد فترة قصيرة من تعامل الشركة مع ملاحظة جودة أخرى تلقتها بشأن تسريب مياه في المصابيح الخلفية لنفس الطراز.

تفاصيل الخلل الفني ومصدر الصوت داخل المقصورة

تبين وفق النشرة الفنية رقم 26-NA-201 أن مصدر الصوت يعود إلى قطعة داخلية ضمن غطاء حامل مستشعر الزجاج الأمامي المتعدد الوظائف، والواقع مباشرة خلف مرآة الرؤية الخلفية. 

وتتحرك هذه القطعة الصغيرة عند مرور السيارة فوق المطبات أو الطرق غير المستوية لتحدث اهتزازات وصوت طقطقة مسموعًا داخل المقصورة، دون أن يرتبط ذلك بسرعات قيادة محددة.

إجراءات الإصلاح في مراكز الصيانة والتصنيف التنظيمي

أوضحت الشركة لمراكز الخدمة والتقنيين أن عملية الإصلاح تتطلب إزالة الغطاء البلاستيكي الحامي للمستشعر وتثبيت شريطين صغيرين من الشريط اللاصق المخصص لمنع الاحتكاك والاهتزاز قبل إعادة تركيب الأجزاء في مكانها. 

وتصنف هذه المشكلة ضمن عيوب التقفيل النهائي والضوضاء والاهتزازات (NVH)، دون أن تمثل خللاً ميكانيكيًا أو سلاميًا يستدعي صدور استدعاء رسمي من الهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).

معالجة ملاحظات التجميع في الطرازات الكهربائية المدمجة

تأتي هذه الخطوة لضمان رفع مستويات الهدوء داخل مقصورة شيفروليه بولت 2027، خصوصًا مع غياب ضوضاء محركات البنزين التقليدية الذي يجعل أي اهتزاز داخلي أكثر وضوحًا للركاب. 

وتواصل جنرال موتورز متابعة الملاحظات الميدانية عبر نشرات الصيانة الدورية لتحديث إجراءات التجميع وتلافي هذه العيوب في خطوط التصنيع المستقبلية.

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