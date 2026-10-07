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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيلي تتصدر السيارات الكهربائية.. وBYD تقود الهجينة في تراخيص سبتمبر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
كريم عاطف

كشفت بيانات تراخيص المركبات في مصر خلال سبتمبر 2026 عن استمرار المنافسة بين العلامات التجارية في قطاع السيارات الكهربائية والسيارات التي تجمع بين محركات البنزين والانظمة الكهربائية، مع تصدر علامات مختلفة لقائمتي المركبات الهجينة والكهربائية.

واظهرت بيانات التقرير الصادر عن مؤسسة الاهرام استنادا الى المجمعة المصرية للتامين الالزامي على المركبات، ان اجمالي المركبات التي تعمل بالكهرباء ضمن بيانات التراخيص بلغ 3219 مركبة، في حين بلغ عدد المركبات العاملة بالبنزين 346770 مركبة، وسجلت المركبات العاملة بالسولار 119681 مركبة.

كما تضمنت البيانات 13350 مركبة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، الى جانب 146 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يعكس تنوع منظومة الطاقة المستخدمة في المركبات المرخصة بالسوق المصرية.

وفي فئة السيارات التي تجمع بين الكهرباء والبنزين، جاءت BYD في صدارة الترتيب باجمالي 451 سيارة، لتحتل المركز الاول بفارق واضح عن اقرب منافسيها.

وجاءت لينك اند كو في المركز الثاني بعدما سجلت 211 سيارة، بينما احتلت سواست المركز الثالث باجمالي 208 سيارات، ثم ديبال في المركز الرابع بـ192 سيارة، وجاءت DFSK في المركز الخامس بـ151 سيارة.

وتوضح هذه النتائج تنوع العلامات الموجودة في سوق السيارات ذات انظمة الدفع الهجينة، مع تقدم BYD بفارق كبير في عدد المركبات المرخصة مقارنة بالعلامات التالية في الترتيب.

اما السيارات الكهربائية بالكامل، فقد تصدرت جيلي القائمة باجمالي 358 سيارة، وجاءت BYD في المركز الثاني بعدما سجلت 264 سيارة، بينما احتلت اكس بينج المركز الثالث باجمالي 219 سيارة.

وتعكس ارقام السيارات الكهربائية والهجينة اتجاها متزايدا نحو تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في قطاع النقل، بالتزامن مع دخول علامات وطرازات جديدة الى السوق المصرية.

وتكشف بيانات الوقود كذلك عن استمرار الهيمنة الكبيرة للسيارات العاملة بالبنزين، التي سجلت 346770 مركبة ضمن البيانات، تليها المركبات العاملة بالسولار باجمالي 119681 مركبة.

وفي المقابل، ما زالت اعداد السيارات الكهربائية اقل كثيرا من السيارات التقليدية، الا ان المنافسة بين العلامات في هذه الفئة اصبحت اكثر وضوحا مع تسجيل اعداد متزايدة من المركبات الكهربائية والهجينة.

وتاتي هذه النتائج في ظل توسع الشركات العالمية والصينية في طرح السيارات الكهربائية والهجينة، الامر الذي يمنح المستهلك المصري خيارات اكثر تنوعا، ويعزز حضور تقنيات الدفع الجديدة في السوق المحلية.

وتبرز جيلي وBYD واكس بينج في قائمة السيارات الكهربائية، بينما تستحوذ BYD على صدارة السيارات التي تجمع بين البنزين والكهرباء، في مؤشر على تنامي حضور العلامات المتخصصة في تقنيات الطاقة الجديدة.

تراخيص المركبات قطاع السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية المركبات الهجينة محركات البنزين الانظمة الكهربائية المجمعة المصرية للتامين الالزامي

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