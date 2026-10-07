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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

3352 سيارة نقل جديدة في سبتمبر.. شيفروليه تسيطر على القطاع

سيارة نقل
سيارة نقل
كريم عاطف

شهد قطاع سيارات النقل في مصر تغيرا محدودا في اعداد المركبات الجديدة التي صدرت لها وثائق تامينية وتم ترخيصها خلال سبتمبر 2026، وفقا لبيانات مؤسسة الاهرام عن المجمعة المصرية للتامين الالزامي على المركبات.

واوضح التقرير ان اجمالي سيارات النقل التي تم ترخيصها خلال سبتمبر بلغ 3352 سيارة، مقارنة بـ3397 سيارة خلال اغسطس الماضي، بينما اشار التقرير الى نسبة ارتفاع بلغت 3.71%.

وتوزعت سيارات النقل المرخصة خلال سبتمبر وفقا لسنوات الموديلات، حيث سجل موديل 2023 نحو 29 سيارة، بينما بلغ عدد سيارات موديل 2024 نحو 47 سيارة، وسجل موديل 2025 نحو 109 سيارات.

اما موديل 2026 فسجل 910 سيارات، في حين استحوذ موديل 2027 على العدد الاكبر باجمالي 2257 سيارة.

وتكشف هذه البيانات ان موديلات 2027 تمثل الجزء الاكبر من تراخيص سيارات النقل الجديدة خلال سبتمبر، متقدمة بفارق كبير على موديلات 2026 وباقي سنوات الموديلات.

وكان قطاع النقل قد سجل خلال اغسطس 3397 سيارة، توزعت بين 24 سيارة موديل 2023، و42 سيارة موديل 2024، و135 سيارة موديل 2025، و761 سيارة موديل 2026، و2270 سيارة موديل 2027.

وعلى مستوى العلامات التجارية، حافظت شيفروليه على موقع الصدارة في قطاع النقل بفارق كبير عن اقرب منافسيها، بعدما سجلت 2191 سيارة.

وجاءت نيسان في المركز الثاني باجمالي 192 سيارة، بينما احتلت تويوتا المركز الثالث بـ176 سيارة، وحلت ميتسوبيشي في المركز الرابع بـ88 سيارة، ثم سوزوكي في المركز الخامس بـ67 سيارة.

وتوضح هذه النتائج مدى قوة حضور شيفروليه في سوق سيارات النقل المصرية، حيث تجاوزت تراخيصها خلال الشهر حاجز الفي سيارة، بينما جاءت باقي العلامات بفارق كبير.

ويعد قطاع النقل من القطاعات المهمة في السوق المحلية، لارتباطه بالانشطة التجارية والصناعية والخدمية، ولذلك فان حركة تراخيصه تعكس جانبا من الطلب على المركبات المستخدمة في نقل البضائع والانشطة الاقتصادية المختلفة.

وتشير بيانات سبتمبر الى ان السوق اتجه بقوة نحو الموديلات الاحدث، خاصة موديلات 2027، التي استحوذت على غالبية تراخيص سيارات النقل، في حين ظلت اعداد الموديلات الاقدم محدودة.

وبذلك تكشف بيانات سبتمبر عن استمرار هيمنة شيفروليه على قطاع النقل، الى جانب قوة حضور الموديلات الاحدث في حركة التراخيص.

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