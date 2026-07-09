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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيفاء وهبي تشوّق جمهورها بفيديو يجمعها بسانت ليفانت

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
محمد سعيد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تشويق جمهورها لأعمالها الجديدة، بعدما شاركت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمعها بالفنان سانت ليفانت، في خطوة أثارت حالة من الترقب والتساؤلات بين جمهورها.

وظهر سانت ليفانت في الفيديو وهو يقول: «فيكم تسمعوا أغنيتنا الجديدة.. ميتسوبيشي»، لتقاطعه هيفاء وهبي قائلة: «بحبك»، في إشارة بدت وكأنها تكشف عن عنوان العمل الجديد «بحبك ميتسوبيشي»، دون الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية.

وسرعان ما انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول الجمهور العديد من التوقعات حول المفاجأة التي تستعد هيفاء وهبي للكشف عنها خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرارها في الترويج للعمل بأسلوب يعتمد على الغموض والإثارة.

أعمال هيفاء وهبي 

وعلى صعيد آخر، تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة الفنان الشامي، وذلك ضمن حفلات موسم الصيف، قبل أن تنطلق بعدها في جولة غنائية واسعة تشمل أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، إلى جانب عدد من الدول العربية والأوروبية، ضمن أجندتها الفنية الحافلة خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، تواصل هيفاء وهبي حصد نجاح أحدث أعمالها الغنائية، إذ لا تزال أغنيتا «شو المطلوب» و«بدنا نروق» تحافظان على حضورهما القوي، مع استمرار تصدرهما قوائم الاستماع وتحقيقهما نسب مشاهدة واستماع مرتفعة عبر مختلف المنصات الموسيقية، لتؤكد هيفاء وهبي مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي.

هيفاء وهبي سانت ليفانت أعمال هيفاء وهبي

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