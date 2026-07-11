خريطة العملات الأجنبية.. الدولار بـ49.77 جنيه والإسترليني يتجاوز 66.6 جنيه



شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت ، عقب قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك واستمرار ثبات مستويات التداول في السوق الرسمية.



الدولار واليورو



سجل الدولار الأمريكي 49.63 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 56.68 جنيه للشراء و56.85 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني 66.45 جنيه للشراء و66.66 جنيه للبيع.



أسعار العملات الأجنبية



وجاءت أسعار أبرز العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري كالتالي:

الدولار الأمريكي: 49.63 جنيه للشراء – 49.77 جنيه للبيع.

اليورو: 56.68 جنيه للشراء – 56.85 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 66.45 جنيه للشراء – 66.66 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 35.00 جنيه للشراء – 35.10 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 61.43 جنيه للشراء – 61.62 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 34.39 جنيه للشراء – 34.50 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 7.30 جنيه للشراء – 7.32 جنيه للبيع.

100 ين ياباني: 30.53 جنيه للشراء – 30.63 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي: 5.08 جنيه للشراء – 5.10 جنيه للبيع.

الكرون السويدي: 5.11 جنيه للشراء – 5.13 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي: 7.58 جنيه للشراء – 7.60 جنيه للبيع.



استقرار التداول



واصلت العملات الأجنبية تحركاتها المحدودة أمام الجنيه المصري، مع استقرار أسعار الصرف في أغلب التعاملات، عقب قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل توقف العمل بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية.