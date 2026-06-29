قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل اليابان أمام البرازيل في كأس العالم
ما كفارة من نذر الصيام طول العمر ولم يقدر؟ الإفتاء تحددها بالجنيه
بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو .. الداخلية تقرر مد مبادرة كلنا واحد
تحصل على صور من حساباتها.. القبض على المتهم بتهديد سيدة أجنبية
الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق بمخزن خردة في المنوفية
لو جتلك فاتورة كهرباء عالية.. كيفيه تقديم شكوي رسميا
وسط التوترات الإقليمية.. ماكرون يعلن تعاونا مع عُمان لإزالة الألغام من مضيق هرمز
وزير الصحة يكشف إجراءات جديدة لضبط صرف ألبان الأطفال
إيقاف تنفيذ حبس البلوجر نرمين طارق 6 أشهر والاكتفاء بتغريمها 100 ألف جنيه
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لسوريا
الحكومة العراقية: القبض على 21 متهما في ملفات الفساد.. ورفع الحصانة عن النواب المتورطين
زيادة الأجور 2026.. موعد صرف مرتبات يوليو بالحد الأدنى الجديد وعلاوات الموظفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فوربس تشيد بالمتحف المصري الكبير وتؤكد: أحدث جواهر مصر السياحية

فوربس
فوربس
كتب محمود مطاوع

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تقرير نشرته مجلة فوربس خلال يونيو 2026، بعنوان "المتحف المصري الكبير الجديد.. أحدث جواهر مصر السياحية".

وأوضح المركز الإعلامي، أن التقرير أكد أن المتحف المصري الكبير أصبح أحد أبرز المقاصد السياحية والثقافية على مستوى العالم، بعدما استقبل نحو 7 ملايين زائر منذ افتتاحه في نوفمبر 2025، بينهم أكثر من 45% من السائحين الدوليين، ليصبح ثالث أكثر المتاحف زيارة على مستوى العالم.

وأشار المركز الإعلامي إلى إشادة التقرير بالمتحف باعتباره أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي نحو خمسة آلاف عام من التاريخ المصري، ويعرض للمرة الأولى المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون، التي تضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية داخل قاعات عرض تمتد على مساحة 7500 متر مربع. 

وأضاف أن التقرير أبرز  استقبال المتحف لزواره بتمثال الملك رمسيس الثاني، الذي يعود تاريخه إلى نحو 3200 عام، إلى جانب معروضات تمتد من عصور ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني، في تجربة تمزج بين أساليب العرض الرقمية والتقليدية.

وأكد المركز الإعلامي وفقًا لما أورده التقرير، أن مصر تقدم لزائريها تجارب سياحية متنوعة، تشمل الأهرامات، والمتحف المصري الكبير، والقاهرة، والسياحة الشاطئية، والسياحة البيئية وسياحة المغامرات، إلى جانب مسار العائلة المقدسة والمجمع الديني. فضلًا عن مدينة العلمين الجديدة، التي تضم أكثر من 15 ألف غرفة فندقية، ومتاجر، وجامعة، ومطارًا دوليًا، في إطار التوسع في المقومات السياحية المصرية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، موضحًا أن مصر استقبلت 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، قبل أن يرتفع العدد إلى 19 مليون سائح في عام 2025، بزيادة 21%، متجاوزةً متوسط النمو العالمي البالغ 5%، مدفوعة بارتفاع رحلات الطيران العارض إلى المقاصد السياحية المصرية بنسبة 32%.

فوربس مصر السياحية المتحف المصري الكبير ثالث أكثر المتاحف الملك توت عنخ آمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

ترشيحاتنا

ذوبان إشارات المرور

جحيم الطقس يضرب أوروبا.. ذوبان إشارات المرور والطرق في ألمانيا وإيطاليا | شاهد

استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في البيرة واقتحامات إسرائيلية متواصلة بالضفة

استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في البيرة واقتحامات إسرائيلية متواصلة بالضفة

كندا تقدم 7 ملايين دولار لدعم منجم بجرينلاند الهام للصناعات الدفاعية

كندا تقدم 7 ملايين دولار لدعم منجم بجرينلاند الهام للصناعات الدفاعية

بالصور

بوزن زائد.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة الشراشيب على طريقة شاكيرا في عروس البحر الإسكندرية

مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية
مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية
مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية

تحفظ البطيخ طازجًا لأيام.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية

كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية
كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية
كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

صناع الـ Fan Zone يكشفون كواليس التجربة في صاحبة السعادة

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد