فوربس تشيد بالمتحف المصري الكبير وتؤكد: أحدث جواهر مصر السياحية

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تقرير نشرته مجلة فوربس خلال يونيو 2026، بعنوان "المتحف المصري الكبير الجديد.. أحدث جواهر مصر السياحية".

وأوضح المركز الإعلامي، أن التقرير أكد أن المتحف المصري الكبير أصبح أحد أبرز المقاصد السياحية والثقافية على مستوى العالم، بعدما استقبل نحو 7 ملايين زائر منذ افتتاحه في نوفمبر 2025، بينهم أكثر من 45% من السائحين الدوليين، ليصبح ثالث أكثر المتاحف زيارة على مستوى العالم.

وأشار المركز الإعلامي إلى إشادة التقرير بالمتحف باعتباره أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي نحو خمسة آلاف عام من التاريخ المصري، ويعرض للمرة الأولى المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون، التي تضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية داخل قاعات عرض تمتد على مساحة 7500 متر مربع.

وأضاف أن التقرير أبرز استقبال المتحف لزواره بتمثال الملك رمسيس الثاني، الذي يعود تاريخه إلى نحو 3200 عام، إلى جانب معروضات تمتد من عصور ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني، في تجربة تمزج بين أساليب العرض الرقمية والتقليدية.

وأكد المركز الإعلامي وفقًا لما أورده التقرير، أن مصر تقدم لزائريها تجارب سياحية متنوعة، تشمل الأهرامات، والمتحف المصري الكبير، والقاهرة، والسياحة الشاطئية، والسياحة البيئية وسياحة المغامرات، إلى جانب مسار العائلة المقدسة والمجمع الديني. فضلًا عن مدينة العلمين الجديدة، التي تضم أكثر من 15 ألف غرفة فندقية، ومتاجر، وجامعة، ومطارًا دوليًا، في إطار التوسع في المقومات السياحية المصرية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، موضحًا أن مصر استقبلت 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، قبل أن يرتفع العدد إلى 19 مليون سائح في عام 2025، بزيادة 21%، متجاوزةً متوسط النمو العالمي البالغ 5%، مدفوعة بارتفاع رحلات الطيران العارض إلى المقاصد السياحية المصرية بنسبة 32%.