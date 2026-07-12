قوات الأمن الباكستانية تقتل 3 مسلحين خلال عملية بإقليم بلوشستان

قالت مصادر أمنية باكستانية، اليوم الأحد، إن قوات الأمن استهدفت ثلاثة مسلحين خلال المرحلة الأخيرة في إقليم بلوشستان.
وأضافت المصادر، في بيان صدر اليوم، أن عدد المسلحين الذين قُتلوا في "عملية شعبان" وحدها بلغ 67، بينما بلغ إجمالي عدد المسلحين الذين قتلوا في هذه العملية وفي العمليات الأخرى التي نفذت في جميع أنحاء بلوشستان منذ 5 يوليو إلى 105.
وأكدت المصادر، حسبما أوردت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، أن المسلحين الثلاثة قُتلوا خلال عمليات جوية وبرية نفذتها قوات الجيش الباكستاني وحرس الحدود وشرطة بلوشستان، بشكل مشترك، مشيرةً إلى أن العمليات ضد عناصر جماعة "فتنة الخوارج" مستمرة في المنطقة وأن عملية "شعبان" ستستمر في جميع أنحاء بلوشستان حتى يتم القضاء على آخر مسلح.
وقد انطلقت العملية المشتركة بين الجيش الباكستاني وقوات الحدود وشرطة بلوشستان في أعقاب هجوم مسلح على مركز شرطة سد مانجي الذي يقع في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان، ولا تزال العملية مستمرة، حيث تكثف القوات عملياتها ضد المسلحين في جميع أنحاء الإقليم.