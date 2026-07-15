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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري يبحث مع شركات المنطقة الاستثمارية ببنها كيفية النفاذ بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
علياء فوزى

عقب تكليف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتنفيذ زيارات ميدانية للمناطق الاستثمارية، للتعرف على القدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات المصرية، وربطها باحتياجات الأسواق الخارجية، وتعظيم الاستفادة من شبكة مكاتب التمثيل التجاري في الترويج للمنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة، وجذب الاستثمارات، قام وفد من جهاز التمثيل التجاري المصري بزيارة المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تنفذ خطة عمل تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والتواجد الميداني لمختلف قطاعاتها وأجهزتها داخل المناطق الاستثمارية، بما يسهم في التعرف على الإمكانات الإنتاجية للشركات، ورصد التحديات التي تواجهها، والعمل على توفير حلول عملية تدعم قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمتها في نمو الصادرات المصرية، تنفيذًا لرؤية الدولة في جعل التصدير والإنتاج محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن جهاز التمثيل التجاري المصري يمثل أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للوزارة في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، من خلال ربط الشركات المصرية باحتياجات الأسواق العالمية، والترويج لفرصها التصديرية والاستثمارية، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المستوردين والشركاء المحتملين، بما يعزز تنافسية المنتج المصري، ويزيد من نفاذه إلى الأسواق الخارجية، ويدعم مستهدفات الدولة في مضاعفة الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والتصدير.

وفي هذا الإطار، عقد وفد جهاز التمثيل التجاري سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشركات العاملة بالمنطقة الاستثمارية في مجالات الصناعات الغذائية، وتصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية، وتجهيز الحاصلات الزراعية، حيث تم استعراض الخطط التوسعية للشركات، والتعرف على قدراتها الإنتاجية والتصديرية، وبحث أبرز التحديات التي تواجهها في الأسواق الخارجية، إلى جانب مناقشة الفرص التصديرية المتاحة لمنتجاتها في عدد من الأسواق المستهدفة.

كما استعرض الوفد الخدمات التي يقدمها جهاز التمثيل التجاري من خلال شبكة مكاتبه التجارية في الخارج، والتي تشمل توفير الدراسات والمعلومات التسويقية، والترويج للفرص التصديرية والاستثمارية، وربط الشركات المصرية بالمستوردين والشركاء المحتملين، ودعم مشاركتها في المعارض والبعثات التجارية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات المصرية.

ومن جانبه، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في الزيارات الميدانية للشركات بالمحافظات والمناطق  الاستثمارية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف التعرف على احتياجاتها التصديرية لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات النوعية، وبناء شراكات دولية تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري.

المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها 

وتعد المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها إحدى المناطق الاستثمارية المتخصصة التي أُنشئت تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وافتتحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 46 فدانًا، وتضم 147 وحدة صناعية، و16 منفذ بيع، و18 مخزنًا، و6 وحدات تبريد، وتستهدف الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، بما يسهم في دعم سلاسل القيمة المضافة، وتعزيز التصنيع الزراعي، وتوفير آلاف فرص العمل، فضلًا عن تقديم نموذج متكامل لخدمات المستثمرين داخل موقع واحد، بما يسهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

جهاز التمثيل التجاري وزير الاستثمار المناطق الاستثمارية مصر الصادرات

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