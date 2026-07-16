خلال جولة مفاجئة.. محافظ القاهرة يشدد على إزالة إشغالات المقاهي بشارع أحمد زكى

قاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة ميدانية مفاجئة بشارع أحمد زكى، الواقع بنطاق أحياء دار السلام والمعادي والبساتين، لمتابعة مستوى الانضباط بالشارع، وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، والتأكد من انتظام الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة، في إطار جهود المحافظة لاستعادة الانضباط بالشوارع.

محافظ القاهرة

وخلال الجولة، وجه محافظ القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد عدد من سيارات الميكروباص المخالفة بسبب الوقوف العشوائى وعدم الالتزام بالمواقف الحضارية التي أقامتها الدولة، مؤكدًا على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أى سيارة ميكروباص غير ملتزمة.

كما أصدر محافظ القاهرة تعليماته لرجال المرور بسحب اللوحات المعدنية للسيارات المتوقفة بنهر الطريق بالمخالفة للقانون، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها، مع المنع النهائى للانتظار الخاطئ بطول شارع أحمد زكى، وتكثيف التواجد المرورى لضمان انسيابية الحركة ومنع التكدسات.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر استمرار المتابعة الميدانية لفرض الانضباط، مشددًا على رؤساء أحياء دار السلام والمعادي والبساتين بالتواجد الميدانى اليومى، ومتابعة إزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطريق العام، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى.

كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كفاءة الأرصفة والرصف، واستبدال البلدورات التالفة، وزيادة أعمال التشجير، بما يسهم في إبراز الوجه الحضارى لشارع أحمد زكى، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وطالب محافظ القاهرة بسرعة إزالة جميع إشغالات وتعديات المقاهى المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات اليومية لضمان عدم عودة أي مظاهر عشوائية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في أداء الواجب الوظيفى، وأن تقييم أداء القيادات التنفيذية سيكون وفق معدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع.

وخلال الجولة، حرص الدكتور إبراهيم صابر على الالتقاء بعدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن الهدف من هذه الحملات هو الحفاظ على حق المواطن في رصيف آمن وشارع نظيف ومنظم، وتحقيق السيولة المرورية وإبراز المظهر الحضارى للعاصمة.

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.