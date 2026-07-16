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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل أزمة زيزو مع الأهلي

زيزو
زيزو
ياسمين تيسير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق تفاصيل موقف زيزو مع الأهلي خلال الفترة الحالية.

وأكد في تصريحات عبر راديو أون سبورت :"  نروح لزيزو نفسه بقى، يعني القصة بتاعة زيزو، أنا أول مرة هتكلم بالصراحة دي في موضوع زيزو يعني زيزو لا يعيش أجمل أيامه، يعني زيزو الحقيقة رايح النادي الأهلي نجم ثقيل كبير، ما فيش اتنين بيختلفوا على نجومية زيزو وعلى براعته وإنه واحد من أهم اللعيبة في مصر".

وأضاف “موسمه مع النادي الأهلي لا لم يكن موسماً ناجحاً، لظروف وأسباب وحاجات كتيرة جداً حصلت خلال الموسم”.

وتابع “النادي الأهلي ما ما اخدش بطولة أفريقيا، النادي الأهلي ما اخدش الدوري، النادي الأهلي ما اخدش الكاس، ما اخدش غير بطولة السوبر المصرية، البطولة الأصغر في الأربع بطولات دي، هي البطولة الأصغر”.

وتابع “ولما جاء الدوري المصغر، سبع مباريات للـ يعني للنادي الأهلي، ما قدرش يستفيد من ده وضيع يعني نقاط هامة جداً في النهاية خرجته من كل البطولات، وعلى رأسها بطولة أفريقيا اللي جماهير الأهلي اللي بتحبها”.

وأكمل “هو سبب إن زيزو راح الأهلي إيه؟ إنه طبعاً قيمة النادي الأهلي واسم النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي، كل ده قول زي ما أنت عايز تقول قول، لكنه في النهاية هو جاله عرض مادي جيد من النادي الأهلي”.

وتابع “طيب، فالأهلي رجع قالك: والله أنا أنا عندي سقف للتعاقدات. هل حصل اجتماع رسمي ما بين يعني وكيل زيزو اللي هو والده والنادي الأهلي؟ حتى اللحظة دي ما حصلش”.

وتابع" هل هيحصل؟ غالباً هيحصل يعني. طيب ما هو المتوقع؟ الراجل هيقول لك: والله يا جماعة أنا متفق معاكم على العقد، أنا ما.. يعني أنا مالي يعني؟ أنتوا أنتوا جبتونا وفاوضتونا وفي النهاية اتفضلوا آدي العقد بتاعنا أهو وإحنا وافقنا على كده ووقعنا على هذا الأساس، أنا مش مش هرجع في كلامي"

وأكمل “ أنا برضه بقول لك معلومات؛ فالنادي الأهلي هيرد على ابو زيزو يقوله إحنا كمان مش هنرجع في الكلام.. نعم؟ أيوه هيقولوا: إحنا عايزين نظبط الدنيا بقى، مش عايزين الدنيا بالنسبة لنا يبقى فيها مشاكل والدنيا تظبط”.

زيزو الاهلي شوبير

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