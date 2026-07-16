تكريم سماح أنور بمهرجان الدار البيضاء بالمغرب

أعلنت ادارة مهرجان الدار البيضاء في دورته السابعة، والمقرر اقامته في دولة المغرب، عن تكريم الفنانة سماح أنور.

ومن المقرر تكريم الفنانة سماح أنور، عن مجمل مسيرتها الفنية، بالإضافة الي مشاركتها كرئيس لجنة تحكيم للأفلام القصيرة.

وكان آخر أعمال الفنانة سماح أنور، هو مسلسل عرض وطلب ومسلسل حكاية نرجس.

مسلسل عرض وطلب من بطولة سلمى أبو ضيف، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي ويناقش قضايا اجتماعية وواقعية .

أما مسلسل حكاية نرجس فمن بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.