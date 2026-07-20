برعاية أمريكية.. إسرائيل تعلن بدء التطبيق التجريبي لاتفاق لبنان

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء تطبيق تجريبي للاتفاقية بين إسرائيل ولبنان، "بالتعاون مع الجيش الأمريكي والجيش اللبناني".

وأضاف جيش الاحتلال أنه "في إطار هذه التجربة، تقوم فرق من الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي والجيش اللبناني بالتنسيق والتخطيط لاستمرار تنفيذ الاتفاقية. وسيتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات حازمة ضد أي انتهاك لها".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني يوم الاثنين أن وحداته العسكرية بدأت في تنفيذ مهامها في جنوب لبنان، حيث طالبت المواطنين بعدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.

وقال الجيش اللبناني في بيان "تُواصل الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في المناطق الجنوبية بما فيها بلدتا فرون - بنت جبيل وصريفا – صور".

وأضاف الجيش اللبناني أنه في موازاة ذلك، تجري المتابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L ليصار إلى بدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها.