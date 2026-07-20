الخارجية: مصر معنية بتوحيد المؤسسات الليبية

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي السفير وزير الخارجية، أن نتابع الاوضاع في ليبيا ومصر منخرطه، مضيفا أن ما يحدث في ليبيا يهم مصر وما يحدث في مصر يهم ليبيا، ومعنين بتوحيد المؤسسات الليبية.



وتابع الدكتور بدر عبدالعاطي السفير وزير الخارجية، أن هناك حراك وتطورات تحدث وندعم أي افكار أو مبادرات وجهود لتحريك الأمور في ليبيا بشرط الهدف عملية سياسية تضم الجميع.

وأشار الدكتور بدر عبدالعاطي السفير وزير الخارجية، ، إلى أن نؤيد وندعم خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، وينبغي المضي قدما في المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، مصر قامت بدور كبير لترسيخ قيم التسامح في المنطقة.