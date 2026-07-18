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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بيتكوين تتعافى وتقترب من 64 ألف دولار رغم ضغوط الذكاء الاصطناعي

بيتكوين
بيتكوين
رحمة سمير

تعافت العملة الرقمية "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم السبت، لتقترب من مستوى 64 ألف دولار، بعد خسائر سجلتها في الجلسة السابقة بفعل تراجع أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن مستقبل تنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

بيتكوين تستعيد جزءًا من خسائرها

ارتفع سعر "بيتكوين" إلى 63 ألفًا و972.70 دولار، بعدما تحركت التداولات بين 62 ألفًا و505 دولارات و64 ألفًا و287 دولارًا، وفقًا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

بيتكوين

وكانت العملة قد اقتربت في وقت سابق من الأسبوع من مستوى 65 ألف دولار، مدعومة ببيانات التضخم الأمريكية التي عززت توقعات اتباع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أقل تشددًا.

ارتفاع محدود للعملات الرقمية الأخرى

شهدت العملات الرقمية البديلة مكاسب متفاوتة، إذ ارتفعت "إيثريوم" بنسبة 0.65%، و"XRP" بنسبة 0.29%، بينما قفزت "Cardano" بنسبة 3.31%.

بيتكوين

كما سجلت "BNB" و"Solana" مكاسب بلغت 0.67% و0.33% على التوالي، وصعدت "Dogecoin" بنسبة 0.66%، في حين قفزت عملة "$TRUMP" بنسبة 7.01%.

نموذج ذكاء اصطناعي صيني يضغط على الأسواق

وجاءت خسائر الجلسة الماضية عقب إعلان شركة Moonshot AI الصينية إطلاق نموذجها الجديد "Kimi K3"، الذي أظهر نتائج متقدمة في اختبارات برمجة الواجهات الأمامية، متفوقًا على نماذج منافسة مثل Claude Fable 5 وGPT-5.6.

البيتكوين

وأثار هذا التطور مخاوف المستثمرين من تغير قواعد المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، ما انعكس سلبًا على أسهم شركات التكنولوجيا، وامتد تأثيره إلى سوق العملات الرقمية.

الغموض التنظيمي الأمريكي يزيد الضغوط

في الوقت نفسه، زادت حالة عدم اليقين بشأن التشريعات الأمريكية المنظمة للأصول الرقمية من الضغوط على السوق، بعدما تراجعت احتمالات إقرار مشروع قانون CLARITY إلى 32% فقط، مقارنة بـ82% في فبراير الماضي، بسبب خلافات داخل مجلس الشيوخ حول بعض البنود المتعلقة بأخلاقيات تعامل المسؤولين مع العملات المشفرة.

بيتكوين

ورغم تعافي "بيتكوين" واقترابها مجددًا من مستوى 64 ألف دولار، لا تزال الأسواق تواجه تحديات مرتبطة بالتطورات المتسارعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الضبابية التنظيمية في الولايات المتحدة، وهو ما يبقي تحركات العملات الرقمية رهينة للتطورات التقنية والسياسية خلال الفترة المقبلة.

بيتكوين خسائر الموصلات التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

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