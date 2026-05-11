الحمصاني: الحكومة تواصل دعم توطين صناعة السيارات ورفع الصادرات إلى 100 مليار دولار

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة افتتحت مؤخرًا مصنعًا متخصصًا في تصنيع مكونات السيارات، في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وتوطين هذه الصناعة الحيوية داخل مصر، بما يشمل دعم الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الحكومة تسعى لرفع حجم الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك عبر التوسع في الإنتاج المحلي وتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وتابع أن جولات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الميدانية لا تقتصر على متابعة سير العمل في المصانع، بل تمتد أيضًا إلى الاستماع لمشكلات القطاع الصناعي على أرض الواقع، والعمل على حلها بشكل مباشر سواء بقرارات فورية أو من خلال تكليف الجهات المختصة بدراستها ومعالجتها، بما يدعم نمو الصناعة المصرية ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.