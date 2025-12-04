قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
حقوق الإنسان: الدولة تقف على مسافة واحدة بين جميع مرشحي الانتخابات
المديرة التنفيذية لـ "قادرون باختلاف" تستعرض محاور تمكين ذوي الإعاقة
الدقهلية: 1613 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية في كفر المحمدية
اقتصاد

بدعم من الطلبيات والإنتاج.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات القطري عند 51.8 نقطة في نوفمبر

مؤشر
مؤشر
وكالات

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات في قطر في نوفمبر تشرين الثاني، بدعم من تحسن مؤشرات الطلبات الجديدة ومستوى الإنتاج والتوظيف والمخزون من المشتريات.

وجاءت القراءة عند مستويات 51.8 نقطة الشهر الماضي مقابل 50.6 نقطة في أكتوبر تشرين الأول 2025.

ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة (إس أند بي جلوبال) ، فقد ساهم نمو الطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ 6 أشهر في تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي، مدفوعاً بارتفاع مستوى الطلب، وتحسين الحملات التسويقية، وإبرام عقود جديدة، ونمو عدد السكان.

وبحسب الدراسة، فقد عزت الشركات القطرية ارتفاع مؤشر النشاط المستقبلي إلى تحسن ظروف السوق، وإلى المبادرات الحكومية، وزيادة الاستثمارات، إلى جانب ارتفاع معدل استحداث الوظائف في قطاعات المبيعات والتسويق والعمليات والمشروعات الجديدة، مع زيادة الأجور بدرجة كبيرة.

هذا وارتفع متوسط أسعار الشراء في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بدرجة كبيرة، غير أن إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج انخفضت للشهر الرابع على التوالي، بينما خفضت الشركات أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثاني على التوالي. 


 

موشر دعم مؤشر مديري المشتريات القطري

