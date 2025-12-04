بدعم من الطلبيات والإنتاج.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات القطري عند 51.8 نقطة في نوفمبر

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات في قطر في نوفمبر تشرين الثاني، بدعم من تحسن مؤشرات الطلبات الجديدة ومستوى الإنتاج والتوظيف والمخزون من المشتريات.

وجاءت القراءة عند مستويات 51.8 نقطة الشهر الماضي مقابل 50.6 نقطة في أكتوبر تشرين الأول 2025.

ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة (إس أند بي جلوبال) ، فقد ساهم نمو الطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ 6 أشهر في تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي، مدفوعاً بارتفاع مستوى الطلب، وتحسين الحملات التسويقية، وإبرام عقود جديدة، ونمو عدد السكان.

وبحسب الدراسة، فقد عزت الشركات القطرية ارتفاع مؤشر النشاط المستقبلي إلى تحسن ظروف السوق، وإلى المبادرات الحكومية، وزيادة الاستثمارات، إلى جانب ارتفاع معدل استحداث الوظائف في قطاعات المبيعات والتسويق والعمليات والمشروعات الجديدة، مع زيادة الأجور بدرجة كبيرة.

هذا وارتفع متوسط أسعار الشراء في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بدرجة كبيرة، غير أن إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج انخفضت للشهر الرابع على التوالي، بينما خفضت الشركات أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثاني على التوالي.



