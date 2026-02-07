رئيس مدينة مطروح: بدء تطوير الكورنيش الشرقي حتي باب البحر.. صور

تابع اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح ميدانياً بدء اعمال تطوير ورفع كفاءة الكورنيش الشرقي بالشكل الحضارى السياحي الذي يليق بمكانه المدينة السياحية، وذلك قبل انطلاق الموسم السياحي الصيفي ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح الشركات المنفذة بسرعة إنهاء أعمال تطوير رفع كفاءة الكورنيش الشرقي في التوقيت المحددة بداية من الميناء القديم بالكورنيش حتي منطقة باب البحر مع الطريق الدائري حتي شاطئ روميل، لتطوير الكورنيش كواجهة حضارية راقية للمدينة في الموسم السياحي الصيفي.

وأوضح اللواء محمد صحصاح، أن موسم الصيف أحد اهم مصادر الدخل لشباب وأهالي مطروح ، ليصبح واحد من أهم المشروعات السياحية لجذب المزيد من محبي المدينة الساحلية خلال السنوات المقبلة بعد الانتهاء من تطوير الطريق الدولي الساحلي الذي اهم عوامل الجذب للساحل الشمالي الغربي ومرسي مطروح .

وأوضح رئيس المدينة أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع كافة الأعمال أولا بأول لتطوير الكورنيش الشرقي ضمن مشروعات تطوير طرق المدينة الشكل الحضاري ، بتطوير جميع المرافق العامة الخدمية لتوافر كافة الخدمات السياحية للسائحين الأجانب والعرب والمصريين علي الكورنيش والشواطئ .

وأوضح أن الكورنيش يشمل ممشي سياحي، وأماكن مخصصة للانتظار والجلوس، للكورنيش الشرقي ، وكافة الخدمات الترفيهية والسياحية تلائم طبيعة الكورنيش، وكافيهات ومطاعم لبراندت مشهورة عالمية، وخلق مساحات شاطئية ورملية لشواطئ جديدة ، وفقا لرؤية مصر 2030 بانتعاش حركة السياحة وتدفق مزيد من الملايين للسائحين الاجانب والعرب والمصريين لمرسي مطروح قبلة السياحة المصرية ، خاصة مشروع رأس الحكمة والعديد من المشروعات التنموية القومية الجارية بالساحل الشمالي ومطروح.