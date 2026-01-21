إبراهيم حسن: نهتم بملف اللاعبين أصحاب الجنسية المصرية المحترفين في أوروبا

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن تصريحات إبراهيم حسن مدير منتخب مصر،عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال ابراهيم حسن:"

نهتم بملف اللاعبين أصحاب الجنسية المصرية المحترفين في أوروبا من أجل الاستفادة منهم مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة الأمر ليس سهلا لأن أغلب هؤلاء اللاعبين ما زالت أعمارهم صغيرة إضافة إلى عدم مشاركتهم مع الفريق الأول لأنديتهم".

أجري إبراهيم حسن بالجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني محاولات مع هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني من أجل الانضمام إلى الفراعنة الكبار.

ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباريات ودية أمام السعودية وإسبانيا خلال شهر مارس المقبل استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

كما تجري اتصالات مكثفة من جانب اتحاد الكرة لإقناع هيثم حسن لارتداء قميص منتخب مصر الوطني في المونديال.

كان وسيم أحمد، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري، نفي ما تردد بشأن طلب هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، الحصول على مقابل مادي نظير تمثيل منتخب مصر، مؤكدًا أن ما أُثير في هذا الشأن ناتج عن سوء فهم كبير ولا يمت للحقيقة بصلة.