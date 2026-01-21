قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة
رياضة

إبراهيم حسن: نهتم بملف اللاعبين أصحاب الجنسية المصرية المحترفين في أوروبا

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
علا محمد

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن تصريحات إبراهيم حسن مدير منتخب مصر،عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال ابراهيم حسن:"
نهتم بملف اللاعبين أصحاب الجنسية المصرية المحترفين في أوروبا من أجل الاستفادة منهم مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة الأمر ليس سهلا لأن أغلب هؤلاء اللاعبين ما زالت أعمارهم صغيرة إضافة إلى عدم مشاركتهم مع الفريق الأول لأنديتهم".

أجري إبراهيم حسن بالجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني محاولات مع هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني  من أجل الانضمام إلى الفراعنة الكبار.

ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباريات ودية أمام السعودية وإسبانيا خلال شهر مارس المقبل استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

كما تجري اتصالات مكثفة من جانب اتحاد الكرة لإقناع هيثم حسن لارتداء قميص منتخب مصر الوطني في المونديال.

كان وسيم أحمد، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري، نفي ما تردد بشأن طلب هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، الحصول على مقابل مادي نظير تمثيل منتخب مصر، مؤكدًا أن ما أُثير في هذا الشأن ناتج عن سوء فهم كبير ولا يمت للحقيقة بصلة.

الإعلامي فتح الله زيدان إبراهيم حسن مدير منتخب مصر منتخب مصر لاعب ريال أوفييدو الإسباني

