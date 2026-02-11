فتح أبواب الاستثمار الصناعي شرق القناة|محافظ الإسماعيلية يبحث دعم الاستثمار مع مصنع «إندستريال هاوس»

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، المهندس ياسر أيوب، رئيس مجلس إدارة مصنع «إندستريال هاوس» لمواد البناء، والمهندس عصام إمبابي، عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ودعم خطط الاستثمار بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ حرص الدولة على دعم وتشجيع الاستثمار الوطني، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في تنمية المناطق الصناعية شرق القناة، وبناء مجتمع عمراني وصناعي جديد، وتعزيز مناخ الاستثمار بالمحافظة.

كما أشار إلى أن مصنع «إندستريال هاوس» يُعد إضافة صناعية مهمة، حيث تم وضع حجر الأساس له خلال الشهر الماضي بمنطقة وادي التكنولوجيا، ضمن مشروعات المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، بما يعكس ثقة المستثمرين في المقومات الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها محافظة الإسماعيلية.