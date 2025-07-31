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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إيهما تفضل جيتور تى 2 إم بايك X7 موديل 2025

جيتور تى 2 إم بايك X7 موديل 2025
جيتور تى 2 إم بايك X7 موديل 2025
إبراهيم القادري

تنتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات تحتوي على تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، والتي من بينها: فيات تيبو، جيتور تى 2 و بايك X7 موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جيتور تى 2 موديل 2025

جيتور تى 2 موديل 2025

زودت سيارة جيتور تى 2 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية .

محرك جيتور تى 2 موديل 2025

جيتور تى 2 موديل 2025

تستمد سيارة جيتور تى 2 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر .

سعر جيتور تى 2 موديل 2025

جيتور تى 2 موديل 2025

تباع سيارة جيتور تى 2 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 895 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ بايك X7 موديل 2025

بايك X7 موديل 2025

تمتلك سيارة بايك X7 موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها هوائية للسائق، وبها ESP، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك بايك X7 موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة بايك X7 موديل 2025 تصل إلي 60 لتر، وبها عزم دوران 305 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 185 حصان .

سعر بايك X7 موديل 2025

بايك X7 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بايك X7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 574 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة بايك X7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 649 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بايك X7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 724 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 جيتور تى 2 موديل 2025 محرك جيتور تى 2 بايك X7 موديل 2025 محرك بايك X7 سعر بايك X7

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