رئيس تحرير «صدى البلد» يشارك في تشييع جنازة شقيقة النائب محمد أبو العينين

شارك الكاتب الصحفي طه جبريل رئيس تحرير موقع "صدى البلد"، فى تشييع جثمان خديجة أبو العينين، شقيقة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

تشييع جنازة شقيقة النائب البرلماني محمد أبو العينين

وحرص عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، على أداء صلاة الجنازة على جثمان الراحلة خديجة أبو العينين، وعلى رأسهم: المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، والسيد القصير نائب رئيس حزب الجبهة، وكابتن طاهر أبو زيد، والنائب مصطفى بكرى، والإعلامى أحمد موسى والإعلامي حمدى رزق، ولفيف من النواب والسياسيين والشخصيات العامة.

وتوفيت مربية الأجيال خديجة أبو العينين – مُؤسسة مدارس أم المؤمنين - شقيقة النائب محمد أبو العينين- أمس الأحد بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الصالح وتربية النشء حتى اللحظات الأخيرة من حياتها جعله الله في ميزان حساناتها .