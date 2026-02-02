أحمد موسى ومصطفى بكري يشاركان في تشييع جنازة شقيقة النائب محمد أبو العينين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

محمد بدران   -  
علا محمد

شارك الإعلامي أحمد موسى والكاتب الصحفى مصطفى بكري فى تشييع جثمان خديجة أبو العينين، شقيقة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

تشييع جنازة شقيقة النائب البرلماني محمد أبو العينين

وحرص عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، على أداء صلاة الجنازة على جثمان الراحلة خديجة أبو العينين، وعلى رأسهم: المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة الأسبق، والإعلامي حمدي رزق.

https://youtube.com/shorts/gaBcLzNGvmQ?si=xVvTRlM56C60Xd5z

وتوفيت مربية الأجيال خديجة أبو العينين – مُؤسسة مدارس أم المؤمنين -  شقيقة النائب محمد أبو العينين- أمس الأحد بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الصالح وتربية النشء حتى اللحظات الأخيرة من حياتها جعله الله في ميزان حساناتها .

