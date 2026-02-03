قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يعلن نجاح مصر في فتح السوق الفيتنامي أمام صادراتها من البصل والثوم

البصل
البصل
شيماء مجدي

 أعلن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح مصر في فتح السوق الفيتنامي رسمياً أمام صادراتها من محصولي البصل والثوم الطازج، وذلك في ضوء  استراتيجية الوزارة لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الآسيوية.

يأتي هذا الإعلان قبيل انطلاق الموسم التصديري الجديد، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بفتح أسواق دولية جديدة ودعم الفلاح والمصدر المصري.

وتلقى وزير الزراعة تقريرا مشترك، من  الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تم خلاله استعراض الجهود التي تم بذلها في هذا الشأن من خلال الحجر الزراعي المصري، والتنسيق الفني الذي استمر  لأكثر من عامين بالتعاون مع السفارة المصرية في هانوي، حيث أسفرت هذه المباحثات عن اعتماد الجانب الفيتنامي لضوابط الصحة النباتية المصرية.

 وقال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه قد تم اصدار المنشور الفني رقم 4 لسنة 2026، لتعميمه على الفاحصين والمصدرين لضمان الالتزام بكافة المعايير الدولية المطلوبة، مشيرا إلى أنه مصر تستهدف من خلال فتح السوق الفيتنامي زيادة صادراتها من المحصولين، نظراً لما يتمتع به المنتج المصري من سمعة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الحجر الزراعي، هناك تصاعد في الطلب العالمي على الحاصلات المصرية من الثوم والبصل، حيث حققت صادرات مصر بنهاية عام 2025 ، منها نحو 288 ألف طن من البصل الطازج، و 45 ألف طن من الثوم الطازج، وذلك للعديد من دول العالم.

الزراعة وزير الزراعة البصل الثوم السوق الفيتنامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي

بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا.. إجراء إيراني عاجل ضد دول الاتحاد الأوروبي

شراكة

اتفاقية جديدة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع خيارات السفر عالميا

مفوض أممي: الاحتياجات في سوريا هائلة وزيادة الدعم الدولي لجهود التعافي ضرورة

مفوض أممي: الاحتياجات في سوريا هائلة وزيادة الدعم الدولي لجهود التعافي ضرورة

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

لون
لون
لون

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد