وزير الزراعة يعلن نجاح مصر في فتح السوق الفيتنامي أمام صادراتها من البصل والثوم

أعلن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح مصر في فتح السوق الفيتنامي رسمياً أمام صادراتها من محصولي البصل والثوم الطازج، وذلك في ضوء استراتيجية الوزارة لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الآسيوية.

يأتي هذا الإعلان قبيل انطلاق الموسم التصديري الجديد، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بفتح أسواق دولية جديدة ودعم الفلاح والمصدر المصري.

وتلقى وزير الزراعة تقريرا مشترك، من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تم خلاله استعراض الجهود التي تم بذلها في هذا الشأن من خلال الحجر الزراعي المصري، والتنسيق الفني الذي استمر لأكثر من عامين بالتعاون مع السفارة المصرية في هانوي، حيث أسفرت هذه المباحثات عن اعتماد الجانب الفيتنامي لضوابط الصحة النباتية المصرية.

وقال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه قد تم اصدار المنشور الفني رقم 4 لسنة 2026، لتعميمه على الفاحصين والمصدرين لضمان الالتزام بكافة المعايير الدولية المطلوبة، مشيرا إلى أنه مصر تستهدف من خلال فتح السوق الفيتنامي زيادة صادراتها من المحصولين، نظراً لما يتمتع به المنتج المصري من سمعة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الحجر الزراعي، هناك تصاعد في الطلب العالمي على الحاصلات المصرية من الثوم والبصل، حيث حققت صادرات مصر بنهاية عام 2025 ، منها نحو 288 ألف طن من البصل الطازج، و 45 ألف طن من الثوم الطازج، وذلك للعديد من دول العالم.