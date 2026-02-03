بعد رفضه المشاركة أمام الرياض.. رونالدو يغيب عن تدريبات النصر

شهدت تدريبات نادي النصر السعودي اليوم، الثلاثاء، غياب قائد الفريق، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما أثار جدلًا واسعًا بين جماهير النادي والمتابعين، في ظل الأزمة الأخيرة بين اللاعب وإدارة النادي.

ويأتي غياب "الدون" بعد رفضه المشاركة في مواجهة النصر أمام الرياض، التي انتهت بفوز العالمي 1-0 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ما اعتبره كثيرون خطوة احتجاجية على أسلوب إدارة النادي.

وقام الجهاز الفني للنصر بمنح راحة لبقية اللاعبين المشاركين في مباراة الرياض، بينما خضع اللاعبون الذين لم يشاركوا في اللقاء لتدريبات اعتيادية، فيما واصل رونالدو ابتعاده عن الفريق بشكل كامل.

وتشير المصادر الصحفية إلى أن اعتراض رونالدو جاء على طريقة إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي للنادي، خصوصًا بعد انتقال الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد إلى الهلال، وهو الأمر الذي أثار استياء اللاعب البرتغالي وشعوره بعدم المساواة في التعامل مع النجوم.

ويبدو أن خطوة رونالدو كانت رسالة واضحة لإدارة النصر، حيث فسرها المراقبون على أنها احتجاج علني على ما يراه تفاوتًا في الدعم المقدم للأندية التابعة للصندوق، مما يضع مستقبل اللاعب مع العالمي في دائرة التساؤل.