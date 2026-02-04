توك شو|استقرار الطقس والذهب..والرئيس السيسي يستقبل أردوغان وزوجته..وتشغيل كامل لمعبر رفح

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026| فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 4 فبراير 2026.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026

العظمى

القاهرة 21

الإسكندرية 21

شرم الشيخ 24

مطروح 22

أسوان 27

حالة الطقس في الدول العربية

مكة المكرمة 32

أبو ظبي 29

الدوحة 25

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر..والشعبة تحذر من

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الاستقرار اليوم بعد تراجع الأسعار في الأيام الماضية، مما يعطي إشارات بأن الأسواق قد تكون في مرحلة هدوء مؤقت قبل أي تقلبات محتملة في المستقبل القريب.

هذا الاستقرار، رغم أنه يبعث على الطمأنينة، إلا أنه يبقى في إطار غير ثابت، حيث يتوقع البعض حدوث تغييرات كبيرة في الأسعار تبعًا للتطورات العالمية.

سعر الذهب في مصر اليوم:

الذهب عيار 24: 7405 جنيهًا للجرام.

الذهب عيار 21: 6480 جنيهًا للجرام.

الذهب عيار 18: 5554 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 51840 جنيهًا.

الأونصة عالميًا: 4648 دولارًا.

بيان سعودي تركي يؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة



أكد بيان سعودي تركي، ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

كان محمد منصور، المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، قد أكد أنه تم اليوم دخول 45 فلسطينيا إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في مصر، مشيرا إلى أنه نقوم بجهود كبيرة على المستويين الطبي والإنساني الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.

معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين



أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن معبر رفح يعمل بكامل طاقته.

كما أفاد بأن معبر رفح يعمل على مستوى التخصصات والتجهيزات كافة لتيسير عودة الفلسطينيين.

الإدمان الرقمي.. كيف تحمي طفلك من خطر السوشيال ميديا

في عصر تتسارع فيه الرقمنة وتصبح الشاشات جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال، حذر المهندس محمد الحارثي، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، من المخاطر المتزايدة التي تهدد الصغار على منصات الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الحارثي في حواره مع قناة «إكسترا نيوز» أن حماية الأطفال لم تعد مسؤولية الدولة وحدها، بل تتطلب شراكة حقيقية بين الأسرة والقوانين الدولية لضمان نمو آمن وسليم في بيئة رقمية متسارعة التطور.

جميع السلع في أمان.. مفاجأة للمواطنين قبل رمضان



بدأ معظم المواطنين خلال هذه الفترة بشراء مستلزمات رمضان، من سلع غذائية، وما يتطلبه الشهر الكريم، والجميع يسأل هل الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع في الأسعار بسبب نسبة الإقبال على السلعة بنسبة ترتفع عن الطبيعية بـ 25%، وهل السلع التي بها تخفيضات سليمة أم بها مشكلات.

وأكد خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تقوم بتكثيف حملات التفتيش لضمان تواجد السلع الصالحة للاستخدام فقط في الأسواق.

وقال خالد جاد في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”: " نسعى لافتتاح المزيد من الأسواق والمنافذ لبيع السلع بأسعار مناسبة للمواطن ".

الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان أردوغان وزوجته



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته قبل قليل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته، حيث أقيمت مراسم الاستقبال في "قصر الاتحادية" ‎.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية، ثم يترأسان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وسوف يشارك الزعيمان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي المقرر عقده اليوم بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية بالبلدين.

مع قرب شهر رمضان.. أسعار السلع اليوم الأربعاء 4 يناير في الأسواق



مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يترقب المواطنون أسعار السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة خلال الشهر الكريم.

وتشهد الأسواق حالة من الاستقرار، تزامنًا مع زيادة المعروض وتشديد الرقابة على المنافذ لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.

أبرز أسعار السلع الغذائية

العدس (الصحيح): 65 جنيهًا للكيلو.

الفول (المجروش): 47 جنيهًا للكيلو.

المكرونة (عبوة 400 جرام): 22 جنيهًا.

السكر الأبيض: 32 جنيهًا للكيلو.

زيت عباد الشمس: 94 جنيهًا للتر.

الدقيق المعبأ: 22 جنيهًا للكيلو (بانخفاض 4 جنيهات عن الفترة السابقة).

الأرز المعبأ: 33 جنيهًا للكيلو.

الفول المعبأ: 57 جنيهًا للكيلو.

مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي بقصر الاتحادية



عرضت القناة الأولى بثا مباشرا لـ المراسم الرسمية لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الرئيس التركي بقصر الاتحادية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، قبل قليل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته‎.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية، ثم يترأسان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.