قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
الرئيس السيسي: أمن الإقليم مسئولية جماعية.. ونرفض أي محاولات لفرض أمر واقع في غزة
القاهرة وأنقرة تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتستهدفان 15 مليار دولار تبادلا تجاريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو|استقرار الطقس والذهب..والرئيس السيسي يستقبل أردوغان وزوجته..وتشغيل كامل لمعبر رفح

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026| فيديو
 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 4 فبراير 2026.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026

 

العظمى

القاهرة  21

الإسكندرية 21

شرم الشيخ 24

مطروح 22

أسوان 27

حالة الطقس في الدول العربية

مكة المكرمة  32  

أبو ظبي 29

الدوحة 25

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر..والشعبة تحذر من 

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الاستقرار اليوم بعد تراجع الأسعار في الأيام الماضية، مما يعطي إشارات بأن الأسواق قد تكون في مرحلة هدوء مؤقت قبل أي تقلبات محتملة في المستقبل القريب. 

هذا الاستقرار، رغم أنه يبعث على الطمأنينة، إلا أنه يبقى في إطار غير ثابت، حيث يتوقع البعض حدوث تغييرات كبيرة في الأسعار تبعًا للتطورات العالمية.

سعر الذهب في مصر اليوم:

الذهب عيار 24: 7405 جنيهًا للجرام.

الذهب عيار 21: 6480 جنيهًا للجرام.

الذهب عيار 18: 5554 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 51840 جنيهًا.

الأونصة عالميًا: 4648 دولارًا.

بيان سعودي تركي يؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة
 

أكد بيان سعودي تركي، ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

كان محمد منصور، المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، قد أكد أنه تم اليوم دخول 45 فلسطينيا إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في مصر، مشيرا إلى أنه نقوم بجهود كبيرة على المستويين الطبي والإنساني الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.

 معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
 

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن معبر رفح يعمل بكامل طاقته.

كما أفاد بأن معبر رفح يعمل على مستوى التخصصات والتجهيزات كافة لتيسير عودة الفلسطينيين.

الإدمان الرقمي.. كيف تحمي طفلك من خطر السوشيال ميديا

في عصر تتسارع فيه الرقمنة وتصبح الشاشات جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال، حذر المهندس محمد الحارثي، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، من المخاطر المتزايدة التي تهدد الصغار على منصات الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي.

 وأكد الحارثي في حواره مع قناة «إكسترا نيوز» أن حماية الأطفال لم تعد مسؤولية الدولة وحدها، بل تتطلب شراكة حقيقية بين الأسرة والقوانين الدولية لضمان نمو آمن وسليم في بيئة رقمية متسارعة التطور.

جميع السلع في أمان.. مفاجأة للمواطنين قبل رمضان

بدأ معظم المواطنين خلال هذه الفترة بشراء مستلزمات رمضان، من سلع غذائية، وما يتطلبه الشهر الكريم، والجميع يسأل هل الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع في الأسعار بسبب نسبة الإقبال على السلعة بنسبة ترتفع عن الطبيعية بـ 25%، وهل السلع التي بها تخفيضات سليمة أم بها مشكلات.

وأكد خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تقوم بتكثيف حملات التفتيش لضمان تواجد السلع الصالحة للاستخدام فقط في الأسواق.

وقال خالد جاد في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”: " نسعى لافتتاح المزيد من الأسواق والمنافذ لبيع السلع بأسعار مناسبة للمواطن ".

الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان أردوغان وزوجته
 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته قبل قليل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته، حيث أقيمت مراسم الاستقبال في "قصر الاتحادية" ‎.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية، ثم يترأسان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وسوف يشارك الزعيمان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي المقرر عقده اليوم بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية بالبلدين.

مع قرب شهر رمضان.. أسعار السلع اليوم الأربعاء 4 يناير في الأسواق

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يترقب المواطنون أسعار السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة خلال الشهر الكريم. 

وتشهد الأسواق حالة من الاستقرار، تزامنًا مع زيادة المعروض وتشديد الرقابة على المنافذ لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.

أبرز أسعار السلع الغذائية

العدس (الصحيح): 65 جنيهًا للكيلو.

الفول (المجروش): 47 جنيهًا للكيلو.

المكرونة (عبوة 400 جرام): 22 جنيهًا.

السكر الأبيض: 32 جنيهًا للكيلو.

زيت عباد الشمس: 94 جنيهًا للتر.

الدقيق المعبأ: 22 جنيهًا للكيلو (بانخفاض 4 جنيهات عن الفترة السابقة).

الأرز المعبأ: 33 جنيهًا للكيلو.

الفول المعبأ: 57 جنيهًا للكيلو.

مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي بقصر الاتحادية
 

عرضت القناة الأولى بثا مباشرا لـ المراسم الرسمية لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الرئيس التركي بقصر الاتحادية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، قبل قليل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته‎.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية، ثم يترأسان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

درجات الحرارة المتوقعة أسعار الذهب اليوم معبر رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

كامويش

علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

ترشيحاتنا

مصر وتركيا

خبير سياسي: القمة المصرية التركية تُعقد في توقيت بالغ الحساسية إقليميًا

شهر رمضان

تخفيضات تجاوزت 25٪.. أسعار السلع بـ أهلًا رمضان

كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور

ثنائية لا تعرف الدكة.. كيف حسم أربيلوا هوية هجوم ريال مدريد؟

بالصور

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد