تحرير 120 محضراً تموينياً وضبط كميات من السلع غير الصالحة في حملات مكبرة بأسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تكثيف الجهود الرقابية بمراكز وأحياء المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط وتحرير 120 محضراً تموينياً متنوعاً خلال حملات مفاجئة استهدفت المخابز والأسواق، وتأتي هذه التحركات في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحماية حقوقهم الاستهلاكية، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بفرض الانضباط التمويني وإحكام الرقابة على تداول السلع ومنع التلاعب بالدعم لضمان وصوله لمستحقيه.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة وكيل الوزارة خالد محمد، واصلت حملاتها الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت في قطاع الأسواق عن ضبط 7 أطنان من أعلاف الدواجن والردة الخشنة، ونحو نصف طن من الدقيق الحر مجهول المصدر، بالإضافة إلى التحفظ على كميات من اللحوم والكبدة المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومواد غذائية منتهية الصلاحية، كما شملت المخالفات المرصودة إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات تتعلق بالشهادات الصحية لضمان سلامة الغذاء.

وفيما يخص الرقابة على السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، أشار اللواء هشام أبو النصر إلى ضبط محطة وقود لتصرفها في أكثر من 10 آلاف لتر من السولار دون وجه حق، ورصد محاولات لبيع أسطوانات البوتاجاز في السوق السوداء، فضلاً عن تحرير محاضر لمستودعات مخالفة لمواعيد العمل الرسمية ولتجار تموينيين، كما نجحت الحملات في ضبط كميات من السجائر التي تُباع بأزيد من السعر الرسمي، مؤكداً أن المحافظة تتعامل بحسم مع أي ممارسات تهدف إلى احتكار السلع أو التلاعب بأسعارها المقررة قانوناً.

وكشف المحافظ عن تحرير 85 محضراً ضد مخابز بلدية مخالفة، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات الفنية، وعدم الالتزام بنظافة أدوات العجن، أو الامتناع عن تسليم بونات الصرف للمواطنين.

واختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على استمرار هذه الحملات الدورية دون تهاون، مشدداً على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بهدف خلق بيئة سوقية آمنة ومستقرة تلبي احتياجات المواطنين اليومية بجودة وكفاءة عالية.