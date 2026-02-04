قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد اليوم الأربعاء

سلع غذائية ارشيفيه
سلع غذائية ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الهدوء النسبي والاستقرار في حركة البيع والشراء، مدفوعة بتوافر كميات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية داخل الأسواق المحلية، إلى جانب المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية، ما انعكس بشكل مباشر على ثبات الأسعار خلال الفترة الحالية، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.

يأتي هذا الاستقرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع المديريات المعنية، لضمان انتظام حركة التداول وضبط الأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا بملف توفير السلع الغذائية، من خلال التوسع في ضخ المعروض داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب المتابعة اليومية للأسواق المفتوحة بمختلف المراكز والقرى، والتدخل الفوري حال رصد أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

أسعار السلع الأساسية الجافة جاءت على النحو التالي: دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا
الشاي حجم كبير: 50 جنيهًا
لفة أرز (1 كيلو صافي): 225 جنيهًا
لفة سكر (1 كيلو صافي): 270 جنيهًا
لفة أرز (800 جرام): 185 جنيهًا
شكارة أرز (10 كيلو): 215 جنيهًا
شكارة أرز (25 كيلو): 510 جنيهات
شكارة مكرونة (10 كيلو): 180 جنيهًا
كرتونة مكرونة (20 كيسًا): 120 جنيهًا
كيلو فاصوليا: 55 جنيهًا
كيلو عدس أصفر: 50 جنيهًا

وفيما يخص أسعار الزيوت والسمن: زجاجة زيت (1 لتر): 57 جنيهًا
سمن (1 كجم): 67 جنيهًا
سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

أما أسعار منتجات الألبان والبيض فجاءت كالتالي: الجبن الأبيض (1 كجم): 75 – 90 جنيهًا
الجبن الأبيض (500 جرام): 47 جنيهًا
كرتونة البيض: 120 جنيهًا

وسجلت أسعار اللحوم والدواجن: اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا
الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 85 جنيهًا
كما سجلت بعض السلع المعلبة أسعارًا مستقرة، حيث بلغ سعر 4 علب تونة مفتتة باردة 95 جنيهًا، و4 علب تونة مفتتة حارة 85 جنيهًا، و3 علب تونة قطع 100 جنيه، بينما بلغ سعر علبة السردين البارد 43 جنيهًا، ولفة الملح (كيس كبير) 27 جنيهًا.

وخلال جولة ميدانية، أكد عدد من المواطنين أن وفرة السلع أسهمت في الحد من الزيادات السعرية التي كانت تشهدها بعض الأصناف سابقًا، مشيرين إلى الدور الإيجابي للمنافذ الحكومية في توفير بدائل بأسعار مناسبة، كما أوضح عدد من التجار أن ضخ كميات إضافية من السلع ساعد في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب.

وتواصل محافظة الوادي الجديد التوسع في إقامة المعارض الموسمية ودعم المنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة بالمناطق البعيدة، مع تعزيز التعاون مع المنتجين المحليين لتقليل حلقات التداول، بما يضمن استقرار الأسواق وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد سلع غذائية

