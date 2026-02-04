جميع السلع في أمان.. مفاجأة للمواطنين قبل رمضان

بدأ معظم المواطنين خلال هذه الفترة بشراء مستلزمات رمضان، من سلع غذائية، وما يتطلبه الشهر الكريم، والجميع يسأل هل الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع في الأسعار بسبب نسبة الإقبال على السلعة بنسبة ترتفع عن الطبيعية بـ 25%، وهل السلع التي بها تخفيضات سليمة أم بها مشكلات.

وأكد خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تقوم بتكثيف حملات التفتيش لضمان تواجد السلع الصالحة للاستخدام فقط في الأسواق.

وقال خالد جاد في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”: " نسعى لافتتاح المزيد من الأسواق والمنافذ لبيع السلع بأسعار مناسبة للمواطن ".



وتابع خالد جاد: "مش هنسيب أي سلعة غير صالحة للاستهلاك في السوق المصري وسوف تتضاعف أعداد الحملات التي تمر على الأسواق لضمان عدم تواجد لحوم او سلع غير مطابقة للمواصفات ".

و​أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصيلة حملات التفتيش الرقابية التي نفذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر يناير الماضي، حيث أسفرت الجهود عن ضبط نحو 209 أطنان من اللحوم والدواجن والأسماك غير المطابقة للمواصفات، مع تحرير 1003 محاضر قانونية للمخالفين.

​وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، بتشديد الرقابة على الأسواق لضمان سلامة الغذاء، لافتا الى أن تلك الضبطيات جاءت بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات الرقابية بمختلف المحافظات، كما أكد استمرار الحملات لحماية صحة المواطنين وردع المتلاعبين.

وأكد الدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن هناك 30% زيادة بعدد معارض أهلا رمضان خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وأن ما يتم يكون وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف علاء عز، أنه تم الوصول بأرقام قياسية لعدد المنافذ بالمحافظات، وأنه تم عمل 300 منفذ لـ معارض أهلا رمضان، وأن جميع المحافظات بها منافذ.

300 شادر

وأشار إلى أن هناك 300 شادر يعرض فيها السلع الغذائية، وهناك 146 شادرا قامت بتنفيذها وزارة التموين أمام المصانع التابعة لها، وأن السلع بالكامل متوفرة، وأعلن عن خبر سار أنه بنهاية الأسبوع الحالي سيتم افتتاح جميع المنافذ لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين.

معارض أهلا رمضان



وأوضح أن هناك أكثر من وزارة تعمل على توفير السلع للمواطنين بمعارض أهلا رمضان وبأسعار مخفضة منها وزارة الدفاع من خلال السيارات المتجولة، والداخلية، بأمان ووزارة الزراعة، والتنمية المحلية، ودور المحافظين في توفير الأماكن لعمل الشوادر، وأيضًا وزارة الكهرباء وما تقوم به لتوفير التيار الكهربائي.

ولفت إلى أن جميع الجهات يتم التنسيق فيما بينهم، وأن توزيع المنافذ يكون على حسب الكثافة، وأن التخفيضات تكون بين 25 لـ 30%، على السلع، أن السلع بجودة عالية جدا.

وأوضح أن المنافذ تعتبر شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن هناك 1200 منفذ لـ السلاسل التجارية، وأن الجميع يعمل لتوفير السلع للمواطنين قبل رمضان وخلال رمضان، وأن السلع المعروضة بالمعارض تكون بكميات كبيرة، وأن جميع السلع الأساسية متوفرة، وأن الاتخفيضات تكون بـ 25 و30%.

وكشف أن نسبة التخفيض تصل لـ 30%، لأن الخصم يكون من المنتج أو المستورد، وأن البيع يكون بدون هامش ربح تارج القطاعي، لأن السلعة تباع بشكل مباشر للمواطنين.