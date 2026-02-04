مع قرب شهر رمضان.. أسعار السلع اليوم الأربعاء 4 يناير في الأسواق

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يترقب المواطنون أسعار السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة خلال الشهر الكريم.

وتشهد الأسواق حالة من الاستقرار، تزامنًا مع زيادة المعروض وتشديد الرقابة على المنافذ لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.

أبرز أسعار السلع الغذائية

العدس (الصحيح): 65 جنيهًا للكيلو.

الفول (المجروش): 47 جنيهًا للكيلو.

المكرونة (عبوة 400 جرام): 22 جنيهًا.

السكر الأبيض: 32 جنيهًا للكيلو.

زيت عباد الشمس: 94 جنيهًا للتر.

الدقيق المعبأ: 22 جنيهًا للكيلو (بانخفاض 4 جنيهات عن الفترة السابقة).

الأرز المعبأ: 33 جنيهًا للكيلو.

الفول المعبأ: 57 جنيهًا للكيلو.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: "تواصل الدولة استعداداتها المكثفة لاستقبال رمضان، مع متابعة يومية لتوافر السلع الغذائية في كافة المحافظات، خاصة مع زيادة الاستهلاك خلال الشهر الكريم."

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع إكسترا نيوز على أن الالتزام بالأسعار المعلنة جزء أساسي من خطة الدولة لضبط الأسواق ومنع أي استغلال.

معارض «أهلا رمضان» وتخفيضات تصل إلى 25%

وأوضح الحمصاني أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أقامت خطة متكاملة تشمل: معارض «أهلا رمضان» في جميع المحافظات بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% على السلع الأساسية، مشاركة 31 شركة غذائية لتقديم منتجات متنوعة وجودة عالية.

انتشار المعارض والشوادر

إجمالي الشوادر على مستوى الجمهورية: 146، بحد أدنى خمسة في كل محافظة.

تم افتتاح 123 معرضًا و73 شادرًا، مع الاستعداد لافتتاح 153 معرضًا و198 شادرًا إضافيًا قريبًا.

توزيع 2.5 مليون كرتونة رمضان على الأسر المستحقة.

الرقابة وزيادة المعروض

أكد الحمصاني استمرار الرقابة طوال العام، مع تكثيف الحملات خلال رمضان بمشاركة وزارة التموين، وزارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة.

وأشار إلى أن زيادة المعروض من السلع الأساسية يساعد في ضبط الأسعار ومنع أي ارتفاعات غير مبررة، كما تم تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية طوال الشهر الكريم.

ومن المتوقع افتتاح معرض «أهلا رمضان» خلال أيام لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.