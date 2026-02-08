أولمبيك آسفي المغربي يحقق فوزاً أمام دجوليبا المالي بالكونفدرالية

حقق فريق أولمبيك آسفي المغربي فوزاً ثميناً على ضيفه دجوليبا المالي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب المسيرة الخضراء بآسفي في اطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية

بهذه النتيجه ، رفع أولمبيك آسفي رصيده إلى 12 نقطة، محتلاً المركز الثاني في المجموعة الأولى، ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط خلف المتصدر اتحاد العاصمة الجزائري 13 نقطة

وسيواجه أولمبيك آسفي اتحاد العاصمة يوم الأحد القادم، 15 فبراير 2026 في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية