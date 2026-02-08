جوارديولا يتغنى بشخصية مانشستر سيتي بعد الفوز المثير على ليفربول في أنفيلد

أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن فخره الكبير بأداء لاعبيه عقب الانتصار المثير الذي حققه فريقه على حساب ليفربول بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقلب مانشستر سيتي تأخره إلى فوز درامي في الدقائق الأخيرة، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة عززت موقعه في سباق المنافسة على لقب البريميرليج، وأكدت شخصية الفريق في المواجهات الكبرى.

تفاصيل مباراة مثيرة حتى اللحظة الأخيرة

تقدم ليفربول أولا عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 74، بعدما أطلق تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة، أعادت للأذهان هدفه الشبيه أمام آرسنال في وقت سابق من الموسم.

ولم يتأخر رد مانشستر سيتي كثيرًا، حيث نجح برناردو سيلفا في إدراك التعادل مع الدقيقة 84، قبل أن يخطف النرويجي إيرلينج هالاند هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+3 من ركلة جزاء، ليحسم المواجهة لصالح حامل اللقب.

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، مواصلًا مطاردة آرسنال المتصدر برصيد 56 نقطة، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس، ليبتعد خطوة جديدة عن دائرة المنافسة المباشرة.

شخصية القائد تصنع الفارق

وأكد جوارديولا عقب اللقاء أن فريقه قدم شوطا أول مميزا، مشيرا إلى أن الأداء كان على أعلى مستوى، خاصة من الناحية الدفاعية.

وأوضح المدرب الإسباني أن ليفربول فرض سيطرته في الشوط الثاني، واستغل إحدى الفرص لتسجيل هدف رائع عن طريق سوبوسلاي، مشيدًا بإمكانيات اللاعب وقدرته على تنفيذ الكرات الثابتة بدقة عالية.

وأشار جوارديولا إلى أن العودة في النتيجة جاءت بفضل شخصية الفريق وإيمان لاعبيه، معبرًا عن إعجابه بالدور القيادي الذي لعبه برناردو سيلفا، والذي وصفه بأنه لم يستسلم وقاد الفريق للعودة في أصعب اللحظات.

معاناة الشوط الثاني وواقعية الأداء

وتحدث مدرب السيتي عن التراجع النسبي في الشوط الثاني، مؤكدا أن فريقه لم يكن بنفس الهدوء المطلوب، رغم التنظيم الدفاعي الجيد.

واعترف أن سرعة لاعبي ليفربول، وعلى رأسهم محمد صلاح وجاكبو وإيكيتيكي، شكلت تحديا كبيرا، وهو أمر كان متوقعًا مع اندفاع أصحاب الأرض بعد الاستراحة.

وأوضح جوارديولا أن فريقه لا يزال يعاني أحيانا من عدم الحفاظ على نفس الإيقاع طوال التسعين دقيقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر تكرر في أكثر من مباراة، لكنه شدد على أن العمل مستمر للتطور وتحسين الأداء، خاصة مع عودة المصابين خلال الفترة المقبلة.

مستقبل واعد رغم فارق النقاط

وتطرق جوارديولا إلى العناصر الشابة في فريقه، مؤكدا أن مستقبلهم مشرق، وكذلك مستقبل النادي، في ظل الصفقات التي وصفها بالرائعة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مانشستر سيتي ما زال يملك الكثير ليقدمه هذا الموسم، معترفا بأن فارق الست نقاط مع آرسنال يمثل تحديا كبيرا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن كل الاحتمالات تبقى قائمة في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.