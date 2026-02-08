قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ببقى مبسوط.. محمد رمضان في ظهور مميز برفقة حسين فهمي
دنيا فؤاد: كنت أفكر في الانـتـحار وأمي وابنتي أعاداني للحياة
أسعار السجائر في مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026 واستقرار السوق
دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر من شعبان.. 11 كلمة تجبرك جبرا عجيبا
كشري: الأهلي قنبلة موقوتة بسبب تخمة النجوم.. وتوروب المسئول عن الإصابات
كنز صحي .. طريقة عمل البلح باللبن
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا يتغنى بشخصية مانشستر سيتي بعد الفوز المثير على ليفربول في أنفيلد

جوارديولا
جوارديولا
إسلام مقلد

أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن فخره الكبير بأداء لاعبيه عقب الانتصار المثير الذي حققه فريقه على حساب ليفربول بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقلب مانشستر سيتي تأخره إلى فوز درامي في الدقائق الأخيرة، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة عززت موقعه في سباق المنافسة على لقب البريميرليج، وأكدت شخصية الفريق في المواجهات الكبرى.

تفاصيل مباراة مثيرة حتى اللحظة الأخيرة

تقدم ليفربول أولا عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 74، بعدما أطلق تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة، أعادت للأذهان هدفه الشبيه أمام آرسنال في وقت سابق من الموسم.

ولم يتأخر رد مانشستر سيتي كثيرًا، حيث نجح برناردو سيلفا في إدراك التعادل مع الدقيقة 84، قبل أن يخطف النرويجي إيرلينج هالاند هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+3 من ركلة جزاء، ليحسم المواجهة لصالح حامل اللقب.

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، مواصلًا مطاردة آرسنال المتصدر برصيد 56 نقطة، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس، ليبتعد خطوة جديدة عن دائرة المنافسة المباشرة.

شخصية القائد تصنع الفارق

وأكد جوارديولا عقب اللقاء أن فريقه قدم شوطا أول مميزا، مشيرا إلى أن الأداء كان على أعلى مستوى، خاصة من الناحية الدفاعية.

وأوضح المدرب الإسباني أن ليفربول فرض سيطرته في الشوط الثاني، واستغل إحدى الفرص لتسجيل هدف رائع عن طريق سوبوسلاي، مشيدًا بإمكانيات اللاعب وقدرته على تنفيذ الكرات الثابتة بدقة عالية.

وأشار جوارديولا إلى أن العودة في النتيجة جاءت بفضل شخصية الفريق وإيمان لاعبيه، معبرًا عن إعجابه بالدور القيادي الذي لعبه برناردو سيلفا، والذي وصفه بأنه لم يستسلم وقاد الفريق للعودة في أصعب اللحظات.

معاناة الشوط الثاني وواقعية الأداء

وتحدث مدرب السيتي عن التراجع النسبي في الشوط الثاني، مؤكدا أن فريقه لم يكن بنفس الهدوء المطلوب، رغم التنظيم الدفاعي الجيد.

واعترف أن سرعة لاعبي ليفربول، وعلى رأسهم محمد صلاح وجاكبو وإيكيتيكي، شكلت تحديا كبيرا، وهو أمر كان متوقعًا مع اندفاع أصحاب الأرض بعد الاستراحة.

وأوضح جوارديولا أن فريقه لا يزال يعاني أحيانا من عدم الحفاظ على نفس الإيقاع طوال التسعين دقيقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر تكرر في أكثر من مباراة، لكنه شدد على أن العمل مستمر للتطور وتحسين الأداء، خاصة مع عودة المصابين خلال الفترة المقبلة.

مستقبل واعد رغم فارق النقاط

وتطرق جوارديولا إلى العناصر الشابة في فريقه، مؤكدا أن مستقبلهم مشرق، وكذلك مستقبل النادي، في ظل الصفقات التي وصفها بالرائعة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مانشستر سيتي ما زال يملك الكثير ليقدمه هذا الموسم، معترفا بأن فارق الست نقاط مع آرسنال يمثل تحديا كبيرا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن كل الاحتمالات تبقى قائمة في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.

الإسباني بيب جوارديولا بيب جوارديولا جوارديولا مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

ترشيحاتنا

ساناي تاكايشي

فوز تاريخي.. حزب رئيسة الوزراء اليابانية يحقق أغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية

أرشيفية

الأردن يدين القرارات الإسرائيلية لفرض السيادة غير الشرعية في الضفة الغربية

لافروف

لافروف: روسيا لن تهاجم أوروبا لكنها مستعدة للرد

بالصور

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد