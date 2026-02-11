ختام تعاملات الأربعاء.. اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية

أداء أسواق المال العربية في ختام تعاملات الأربعاء:

-مؤشر بورصة مسقط يرتفع بنحو 1.9%

-تباين أسواق المال الإماراتية

-البورصة المصرية تخسر 26 مليار جنيه

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق منخفضا

غلب اللون الأحمر علي أداء مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء، إذ هبطت بورصات السعودية، مصر، الكويت والبحرين وتباينت الأسواق الإماراتية وارتفعت قطر ومسقط والأردن .

وخلال السطور التالية نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأربعاء 11 فبراير 2026.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" تداولاته، اليوم، مرتفعا بـ135.7 نقطة، أي بنسبة 1.97 %، ليبلغ مستوى 7028.16 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 6892.43 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في الجلسة 82 مليونا و170 ألفا و445 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 39.5 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 58 مليونا و893 ألفا و837 ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 0.988 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 35.27 مليار ريال عماني.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 0.98 نقطة، أي بنسبة 0.01 %، ليصل إلى مستوى 11502.99 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 168 مليونا و625 ألفا و862 سهما، بقيمة 477 مليونا و549 ألفا و818.509 ريال، عبر تنفيذ 43212 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، فيما انخفضت أسهم 14 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 686 مليارا و233 مليونا و787 ألفا و983.708 ريال، مقارنة بـ 686 مليارا و496 مليونا و853 ألفا و237.524 ريال في الجلسة السابقة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.08%، لتصل إلى مستوى 3610.51 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2924 صفقة.

أسواق المال الإماراتية

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية، اليوم، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق الماليةبالختام، متجاوزاً أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022 مستقراً عند 10.654 نقطة، بنمو قدره 3.34 نقطة وما نسبته 0.031%.

وجاء هذا الارتفاع القياسي مدعوماً بتدفقات نقدية قوية وزخم شرائي على الأسهم القيادية، مما رفع القيمة السوقية الإجمالية للسوق إلى 3.237 تريليون درهم ليعزز السوق مكانته كأحد أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

وعلى صعيد حركة التداولات اليومية، بلغت قيمة السيولة المتدفقة 1.438 مليار درهم ناتجة عن تداول 423.710 مليون سهم عبر تنفيذ 27.958 ألف صفقة.

بينما أغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع بنسبة 1.26%، مستقراً عند مستوى 6686.27 نقطة بعد خسارة85.33 نقطة.

وشهدت الجلسة حراكاً قوياً في مستويات السيولة التي بلغت قيمتها الإجمالية 1.085 مليار درهم، من خلال تداول 252.753 مليون سهم نُفذت عبر 21.482 ألف صفقة. وقد توزعت خارطة الأسهم بنهاية التداولات بين 10 شركات مرتفعة و29 شركة منخفضة، بينما حافظت15 شركة على ثباتها دون تغيير.

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، منخفضا بمقدار 46.43 نقطة، وأنهى تعاملاته عند مستوى 11167.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال سعودي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 356 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 192 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" منخفضا بمقدار 153.40 نقطة ووصل إلى مستوى 23486.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت أكثر من 1.5 مليون سهم.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات، متأثرة بضغوط بيعية لجني الأرباح بعد موجة صعود استمرت ثلاث جلسات متتالية، وذلك تحت ضغط مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، مقابل اتجاه شرائي من قبل المتعاملين المصريين.

وسجلت قيم التداول نحو 7.6 مليار جنيه، ما يعكس استمرار نشاط السيولة داخل السوق رغم الاتجاه التصحيحي للمؤشرات، في وقت اتسمت فيه التعاملات بعمليات جني أرباح على عدد من الأسهم القيادية.

وعلى صعيد رأس المال السوقي، تكبدت الأسهم المقيدة خسائر قدرها 26 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 3.272 تريليون جنيه بنهاية الجلسة، متأثرًا بالتراجعات الواسعة في عدد من القطاعات.

وفيما يخص المؤشرات الرئيسية، تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 49,700 نقطة، كما هبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.18% ليصل إلى 60,211 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.34% مغلقًا عند 22,593 نقطة.

وعلى مستوى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، انخفض مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.61% ليغلق عند 12,855 نقطة، كما هبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بالنسبة ذاتها 0.61% مسجلًا 17,818 نقطة، ما يعكس حالة من التراجع المتوازن بين مختلف شرائح الأسهم.

فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 5,204 نقطة، متأثرًا بالضغوط البيعية على عدد من الأسهم المتوافقة مع المعايير الشرعية.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 11.73 نقطة بنسبة 0.13 % ليبلغ مستوى 8695 نقطة.

وتم تداول 164.17 مليون سهم عبر 14843 صفقة نقدية بقيمة 50.9 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 64.22 نقطة بنسبة 0.79 % ليبلغ مستوى 8063.75 نقطة من خلال تداول 68 مليون سهم عبر 5359 صفقة نقدية بقيمة 11.6 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 0.99 نقطة بنسبة 0.01 % ليبلغ مستوى 9280.11 نقطة من خلال تداول 96.16 مليون سهم عبر 9484 صفقة بقيمة 39.2 مليون دينار .

بدوره، انخفض مؤشر (رئيسي 50) 45.57 نقطة بنسبة 0.52 % ليبلغ مستوى 8646.87 نقطة من خلال تداول 62.3 مليون سهم عبر 4405 صفقات نقدية بقيمة 9.8 مليون دينار.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,053.82 بانخفاض وقدره 4.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع الصناعات.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,022.75 بانخفاض وقدره 9.21 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليون و409 ألاف و557 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 445 ألفًا و34 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 77 صفقة.

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 35.60% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.