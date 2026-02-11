بورصة عمان تغلق تعاملاتها على ارتفاع طفيف نسبته 0.08 %

أنهت بورصة عمان تداولاتها لجلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع في الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم، حيث أغلق المؤشر عند مستوى 3610 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة 0.08%.

وعلى صعيد الأداء القطاعي، قاد قطاع الخدمات الارتفاعات بنسبة 0.61%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.44%، في حين شهد القطاع المالي تراجعاً بنسبة 0.26%.

وبحسب البيان الصادر عن البورصة ونقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد سجل حجم التداول الإجمالي نحو 7.2 مليون دينار، من خلال تبادل 2.5 مليون سهم نفذت عبر 2924 عقداً.

و أشار البيان أنه وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 35 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضا في أسهمها.