جني الأرباح يدفع مؤشرات بورصة مصر للتراجع لدى إغلاق اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم /الأربعاء/ على تراجع جماعي للمؤشرات، متأثرة بضغوط بيعية لجني الأرباح بعد موجة صعود استمرت ثلاث جلسات متتالية، وذلك تحت ضغط مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، مقابل اتجاه شرائي من قبل المتعاملين المصريين.

وسجلت قيم التداول نحو 7.6 مليار جنيه، ما يعكس استمرار نشاط السيولة داخل السوق رغم الاتجاه التصحيحي للمؤشرات، في وقت اتسمت فيه التعاملات بعمليات جني أرباح على عدد من الأسهم القيادية.

وعلى صعيد رأس المال السوقي، تكبدت الأسهم المقيدة خسائر قدرها 26 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 3.272 تريليون جنيه بنهاية الجلسة، متأثرًا بالتراجعات الواسعة في عدد من القطاعات.

وفيما يخص المؤشرات الرئيسية، تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 49,700 نقطة، كما هبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.18% ليصل إلى 60,211 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.34% مغلقًا عند 22,593 نقطة.

وعلى مستوى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، انخفض مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.61% ليغلق عند 12,855 نقطة، كما هبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بالنسبة ذاتها 0.61% مسجلًا 17,818 نقطة، ما يعكس حالة من التراجع المتوازن بين مختلف شرائح الأسهم.

فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 5,204 نقطة، متأثرًا بالضغوط البيعية على عدد من الأسهم المتوافقة مع المعايير الشرعية.

ويرى محللون أن التراجعات الحالية تأتي في إطار حركة تصحيح طبيعية بعد موجة صعود قصيرة، مشيرين إلى أن استمرار مستويات السيولة المرتفعة قد يدعم استقرار السوق ويحد من حدة التذبذبات خلال الجلسات المقبلة.