قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مظلوم إعلاميًا ويستحق تدريب الأهلي .. طارق طه يروي قصة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جني الأرباح يدفع مؤشرات بورصة مصر للتراجع لدى إغلاق اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية
أ ش أ

 أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم /الأربعاء/ على تراجع جماعي للمؤشرات، متأثرة بضغوط بيعية لجني الأرباح بعد موجة صعود استمرت ثلاث جلسات متتالية، وذلك تحت ضغط مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، مقابل اتجاه شرائي من قبل المتعاملين المصريين.

وسجلت قيم التداول نحو 7.6 مليار جنيه، ما يعكس استمرار نشاط السيولة داخل السوق رغم الاتجاه التصحيحي للمؤشرات، في وقت اتسمت فيه التعاملات بعمليات جني أرباح على عدد من الأسهم القيادية.

وعلى صعيد رأس المال السوقي، تكبدت الأسهم المقيدة خسائر قدرها 26 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 3.272 تريليون جنيه بنهاية الجلسة، متأثرًا بالتراجعات الواسعة في عدد من القطاعات.

وفيما يخص المؤشرات الرئيسية، تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 49,700 نقطة، كما هبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.18% ليصل إلى 60,211 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.34% مغلقًا عند 22,593 نقطة.

وعلى مستوى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، انخفض مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.61% ليغلق عند 12,855 نقطة، كما هبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بالنسبة ذاتها 0.61% مسجلًا 17,818 نقطة، ما يعكس حالة من التراجع المتوازن بين مختلف شرائح الأسهم.

فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 5,204 نقطة، متأثرًا بالضغوط البيعية على عدد من الأسهم المتوافقة مع المعايير الشرعية.

ويرى محللون أن التراجعات الحالية تأتي في إطار حركة تصحيح طبيعية بعد موجة صعود قصيرة، مشيرين إلى أن استمرار مستويات السيولة المرتفعة قد يدعم استقرار السوق ويحد من حدة التذبذبات خلال الجلسات المقبلة.

البورصة المصرية تراجع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ترشيحاتنا

خطر صامت في الفراش يهدد النوم الهادئ ويضاعف الشخير.. ما هو؟

خطر صامت في الفراش يهدد النوم الهادئ ويضاعف الشخير.. ما هو؟

واتساب

ثغرة أمنية في تطبيق واتساب تخترق الهواتف وتسرق البيانات.. ما القصة؟

المذنب أطلس

نهاية غير متوقعة للمذنب “أطلس” في الفضاء.. ماذا حدث؟

بالصور

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد