الأهلي يخوض مرانه الرئيسي اليوم استعددا لمواجهة الجيش المغربي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مرانه الرئيسي اليوم السبت على استاد التتش بالجزيرة في الجولة ‏السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات للبطولة.‏

وينطلق المؤتمر في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي، ‏بحضور المدير الفني الدانماركي ييس توروب وقائد الفريق؛ للحديث عن رؤيتهما للمباراة والرد على ‏أسئلة وسائل الإعلام المختلفة‎.‎