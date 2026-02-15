الغرف السياحية: الحج السياحي 2026 يبدأ من 190 ألف جنيه للبري و210 للطيران

قال ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن بروتوكول تعاون مع التربية والتعليم وكليات السياحة والفنادق لتخريج أكبر عدد مؤهل للسوق السياحي.

وأضاف ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، في لقاء عبر برنامج ستدويو إكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن العمالة السياحية المدربة عملة نادرة في القطاع السياحي.

وتابع ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك عجز في عمالة المطاعم بالفنادق السياحية، متابعا أن لدينا خطة لتدريب من 500 إلى 600 ألف شاب، مستدركا أن بعض الأوقات تشهد ركود سياحي مثل فترة كورونا.. وهو ما يسبب أزمات للعاملين في المجال.

وفي السياق نفسه أشار ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن لدينا نسبة كبيرة من العاملين في الفنادق والمطاعم من الأجانب ذوي الخبرة ونستعين بهم في تدريب العمالة.

وأكمل ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك تعاون كبير مع وزارة الحج السعودية لتسهيل الخدمات المقدمة للمصريين.. سعر الحج السياحي هذا العام يبدأ من 190 ألف جنيه للبري و210 ألفا للطيران.