تفاصيل جلسة توروب مع الشناوي بسبب مركز حراسة المرمى

أبدي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تخوفه من الابتعاد عن المركز الأساسي في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعقد محمد الشناوي جلسة مع الدانماركي ييس توروب المدير الفني للفريق خلال الأيام الماضية لإعطائه فرصة المشاركة في المباريات القادمة.

يأتى ذلك بعد الأنباء المتداولة برغبه المدرب الدنماركي في الاعتماد على مصطفى شوبير كحارس أساسي بعد تألقه في الفترة الأخيرة وخصوصا أمام شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وطلب الشناوي المشاركة في المباريات القادمة حتى لا يتأثر موقفه من التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم المقبل حيث يرغب في المشاركة مع الفراعنة.

وتعاطف توروب بشكل كبير مع الشناوي ووعده بالاعتماد عليه في المباريات القادمة، مطالبا إياه بتقديم أفضل أداء ممكن خلال المباريات حتى تستمر عملية التدوير مع شوبير لأنه لن يستطيع استمرار التدوير بينهما عند مرحلة معينة.