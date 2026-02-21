أسعار ومواصفات تويوتا كامري 2026 في السعودية

تقدم تويوتا اليابانية العريقة وعملاق تصنيع السيارات، باقة كبيرة من إصداراتها في السوق السعودي، ومنها السيارة كامري 2026، والتي تقدم عبر عدد من الفئات، وبسعر يبدأ من 106,030 ريال، وصولًا إلى 150,190 ريال.

أبعاد وتصميم تويوتا كامري 2026

تعتمد كامري 2026 على أبعاد خارجية ضمن فئة السيدان، حيث يبلغ طولها 4,920 مم، مع عرض يصل إلى 1,840 مم، وارتفاع عند مستوى 1,445 مم، وتتوفر بجنوط ألمنيوم تتدرج قياساتها بين 16 و17 و18 بوصة وفقاً للفئة.

تويوتا كامري 2026

كما تأتي بتفاصيل خارجية تشمل شريطاً جانبياً مطلياً بالكروم وجناحاً خلفياً في بعض الفئات، مع شبكة باللون الأسود متعددة الفتحات الهوائية، إضافة إلى مرايا جانبية تدعم الضبط والطي الكهربائي بإشارات ضوئية، وإضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED.

محركات تويوتا كامري 2026

تتنوع منظومات الحركة في تويوتا كامري 2026 بين محرك بنزين تقليدي وآخر هجين، وكلاهما بسعة 2.5 لتر، وتولد النسخة العاملة بالبنزين قوة تبلغ 201 حصان مع عزم دوران يصل إلى 240 نيوتن متر، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، فيما تسجل كفاءة استهلاك وقود عند 17.2 كم لكل لتر.

تويوتا كامري 2026

وتقدم النسخة الهجينة من تويوتا كامري 2026 قوة إجمالية تبلغ 226 حصاناً، مع عزم مجمع يصل إلى 221 نيوتن متر، وتعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغيرCVT، وتتفوق الفئة الهجينة في جانب الكفاءة، إذ تصل إلى 27.7 كم لكل لتر.

تجهيزات تويوتا كامري 2026

تبدأ التجهيزات بشاشة معلومات بقياس 7 بوصات، مع نظام تكييف بتحكم أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، كما تتوفر شاشة معلومات متعددة الاستخدامات بقياس 12.3 بوصة في الفئات الأعلى، وتشمل التجهيزات الأخرى كاميرا خلفية، حساسات ركن، مثبت سرعة، وعدداً من الوسائد الهوائية، إلى جانب مقاعد كهربائية في بعض الفئات.

تويوتا كامري 2026

أسعار تويوتا كامري 2026 في السوق السعودي

تبدأ أسعار كامري 2026 في السعودية من 106,030 ريال لفئة E بمحرك بنزين، وتصل إلى 117,760 ريال لفئة LE البنزين، بينما يبلغ سعر فئة Grande البنزين 141,680 ريال.

أما الفئات الهجينة فتبدأ من 107,295 ريال لفئة E HEV، وتبلغ 112,240 ريال لفئة E Plus HEV، ثم 120,750 ريال لفئة LE HEV، وصولاً إلى 150,190 ريال لفئة Lumiere HEV.