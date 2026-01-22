برعاية محافظ أسوان.. السكرتير العام المساعد يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة بالعيد القومى

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السكرتير العام المساعد يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة بالعيد القومى

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان

شهدت مكتبة مصر العامة بأسوان إحتفالية ثقافية بمناسبة العيد القومى الـ 55 للمحافظة وذلك تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وبمشاركة اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، والدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة ، ووسط حضور جماهيرى.

وخلال كلمة محافظ أسوان تم نقل تحياته للمشاركين بالفاعلية ، مع التأكيد على إعتزاز المحافظة بهذه المناسبة الوطنية الغالية التى تتجدد كل عام حاملة معها معانى الفخر بتاريخ أسوان العريق ودورها الوطنى .

كما أكد السكرتير المساعد فى كلمة المحافظ على أن العيد القومى لأسوان يمثل محطة مضيئة فى مسيرة الوطن، تجسدت فى ملحمة بناء السد العالى أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين ، وأحد أبرز رموز الإرادة المصرية الصلبة .

ووجه المحافظ تحية تقدير وإجلال إلى بناة السد العالى الذين جسدوا أسمى معانى التضحية والتحدى والإصرار ، وكتبوا بعرقهم وجهدهم صفحة خالدة فى تاريخ مصر.

جهود متنوعة 

وأضاف اللواء رماح السيد بأن ما تحقق فلا الماضي من إنجازات كبرى يتواصل اليوم في الحاضر، حيث تخوض الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحديات أخرى ، بالتوازى مع تحقيق إنجازات متتالية بمختلف قطاعات العمل بسواعد أبناء الوطن المخلصين الذين يواصلون مسيرة البناء والتنمية .

وأشار  إلى أن مكتبة مصر العامة بأسوان تمثل أحد هذه الصروح التنويرية المهمة حيث أصبحت منارة فكرية وعلامة مضيئة فى المشهد الثقافى بما يؤكد أن أسوان ليست فقط تاريخاً وحضارة ، بل حاضراً نابضاً بالوعى ، ومستقبلاً مشرقاً بالعلم والمعرفة .

وفى ختام الإحتفالية تم توجيه خالص الشكر والتقدير لكل القائمين على تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية الهادفة التى تسهم فى بناء الإنسان وترسيخ الوعى الثقافى ، كما تخلل الحفل تقديم فقرات فنية ، وتكريم أصدقاء المكتبة وبعض العاملين فيها .

