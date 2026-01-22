جنايات مستأنف دمنهور تؤيد الحكم بالإعدام على المتهم بقتل زوجته أمام أبنائهما في البحيرة

أيدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الخميس، الحكم بالإعدام على بدر رجب محمد عبد الونيس، 37 عاما، كهربائي، لاتهامه بقتل زوجته دينا.م.ف، أمام أبنائهما خلال توصيلهم إلى المدرسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، نهاد محمود أبو النصر، أحمد كاظم سلام، وسكرتارية محمود بلال.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، برئاسة المستشار أشرف عبد اللطيف داود، وعضوية المستشارين محمد الحسيني، ومحمد فؤاد حافظ، وأحمد علي عبد العال، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد عمار، في شهر مايو من العام الماضي، قضت بالإعدام للمتهم بقتل زوجته، أمام أبنائهما خلال توصيلهم إلى المدرسة، ثم استأنف المتهم على الحكم الصادر ضده.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 7 مارس 2024 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوجود جثة لسيدة مقتولة بمنطقة مساكن عبود بذات المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة، وعثر على جثة دينا.م.ف، مصابة بعدة طعنات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج المجني عليها، وتبين أن المتهم بعدما عاد من من دولة ليبيا، وعقب رجوعه انتظر المجنى عليها، أمام مسكنها وذلك أثناء ذهابها لتوصيل أبنائها إلى المدرسة، وقام بالتوسل إليها بالرجوع لمنزل الزوجية، إلا أنها رفضت فباغتها بعدة طعنات حتى فارقت الحياة في الحال.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، من إلقاء القبض على المتهم والأداء المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.