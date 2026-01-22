جنايات مُستأنف دمنهور تقضي بـ «الإعدام شنقاً» لـ «توربيني البحيرة» المتهم بهتك عرض صغار كفر الدوار

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الخميس، بالإعدام شنقا على المتهم محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "توربيني البحيرة"، لاتهامه باختطاف صغار والتعدي عليهم جنسيا.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، محمود محمد خليل غيطاس، قررت في جلستها الماضية بتاريخ 20 ديسمبر 2025، بإحالة أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم لوصول التقرير والنطق بالحكم.

ويشار إلى أن حكم الاعدام اليوم يعتبر الثالث للمتهم، حيث قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، في 27 سبتمبر 2025 بالحكم على محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، بالإعدام شنقًا لاتهامه بالخطف بالتحايل على صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار.

كما قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين هشام الشريف وتامر رضا، ومصطفى سليمان، على المتهم محمد صابر السيد وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، بالإعدام شنقًا، وذلك على خلفية اتهامه بالخطف تحت التهديد، وابتزاز وسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.