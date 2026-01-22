اليوم.. الحكم على المتهم بخطف صغيرة وهتك عرضها بالأراضي الزراعية بالبحيرة

تنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية، اليوم الخميس، جلسة النطق بالحكم في القضية رقم 5947 لسنة 2025 جنح شبراخيت والمقيدة برقم 647 لسنة 2025 جنايات كلى جنوب دمنهور، المتهم فيها وليد.م، 29 عاما، عاطل، مقيم قرية شبراريس بمركز شبراخيت، لقيامه بخطف طفلة وهتك عرضها في الأراضي الزراعية.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، نهاد محمود أبو النصر، أحمد كاظم سلام، وبحضور ممثل النيابة العامة محمد حامد عبد السلام، وسكرتارية محمود بلال، قررت في جلستها الماضية بتاريخ 23 ديسمبر 2025، بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي.

تعود أحداث الواقعة إلى 11 أبريل الماضي، حيث خطف المتهم بالتحايل المجنى عليها الطفلة عائشة.أ، 6 سنوات، بأن استدرجها إلى أحد الأراضي النائية والخالية من المارة، مستغلاً حداثة وصغر سنها، ,اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي هتك عرض المجني عليها بغير رضاها وكرها عنها، وقام بتعريض حياة الطفلة المجنى عليها للخطر بأن قام باستغلال حداثة سنها وقام بالتعدى عليها واستغلالها جنسياً.