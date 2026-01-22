قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
اليوم.. الحكم على المتهم بخطف صغيرة وهتك عرضها بالأراضي الزراعية بالبحيرة

ساندي رضا

تنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية، اليوم الخميس، جلسة النطق بالحكم في القضية رقم 5947 لسنة 2025 جنح شبراخيت والمقيدة برقم 647 لسنة 2025 جنايات كلى جنوب دمنهور، المتهم فيها وليد.م، 29 عاما، عاطل، مقيم قرية شبراريس بمركز شبراخيت، لقيامه بخطف طفلة وهتك عرضها في الأراضي الزراعية.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، نهاد محمود أبو النصر، أحمد كاظم سلام، وبحضور ممثل النيابة العامة محمد حامد عبد السلام، وسكرتارية محمود بلال، قررت في جلستها الماضية بتاريخ 23 ديسمبر 2025، بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي.

تعود أحداث الواقعة إلى 11 أبريل الماضي، حيث خطف المتهم بالتحايل المجنى عليها الطفلة عائشة.أ، 6 سنوات، بأن استدرجها إلى أحد الأراضي النائية والخالية من المارة، مستغلاً حداثة وصغر سنها، ,اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي هتك عرض المجني عليها بغير رضاها وكرها عنها، وقام بتعريض حياة الطفلة المجنى عليها للخطر بأن قام باستغلال حداثة سنها وقام بالتعدى عليها واستغلالها جنسياً.

البحيرة النطق بالحكم محمة إيتاى مديرية أمن البحيرة التعدى على طفل

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

