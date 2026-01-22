تأييد حكم الإعدام على المتهم بخطف صغيرة وهـ.تك عرضها بأرض زراعية في البحيرة

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية اليوم الخميس، بتأييد الإعدام شنقًا للمتهم وليد.م.م.ح، 29 عاما عاطل، مقيم قرية شبراريس بمركز شبراخيت، لخطفه طفلة وهتك عرضها في أرض زراعية.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، نهاد محمود أبو النصر، أحمد كاظم سلام، وبحضور ممثل النيابة العامة محمد حامد عبد السلام، وسكرتارية محمود بلال، قررت في جلستها الماضية بتاريخ 23 ديسمبر 2025، إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

تعود أحداث القضية إلى 11 أبريل الماضي، حيث خطف المتهم بالتحايل المجني عليها الطفلة عائشة.أ.م.س، 6 سنوات، بأن استدرجها إلى أحد الأراضي النائية والخالية من المارة، مستغلًا حداثة وصغر سنها، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي هتك عرض المجني عليها بغير رضاها وكرها عنها، وتعريض حياتها للخطر بأن استغل حداثة سنها وتعدى عليها جنسيا.