ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
محافظ الإسماعيلية: تعظيم موارد المحافظة والارتقاء بـ الأندية والشواطئ

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة أعمال اللجنة العليا للمشروعات، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يجري تطويرها ورفع كفاءتها، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، معاوني محافظ الإسماعيلية (للمشروعات، الشئون الهندسية، والصيانة)، ومديري عموم مديريتي الإسكان والزراعة، ومديري إدارات (الشئون المالية والإدارية، الشئون القانونية، المكتب الفني، الموارد البشرية، الحوكمة والمراجعة الداخلية، ووحدة الإيرادات) بالمحافظة.

استهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أن المحافظة تهدف لتعظيم مواردها؛ لتوفير مصادر مالية كافية، لتمويل أعمال تطوير ورفع كفاءة كافة المشروعات التابعة لها، والصرف عليها دون المساس بالموازنة العامة، مما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يجري تطويرها ورفع كفاءتها، ومنها سوق السمك الجديد، نادي وشاطئ الفيروز، نادي وشاطئ الملاحة، ونادي الشجرة.

ووجه محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها قبل بدء الصيف القادم، والارتقاء بمستوى الأندية والشواطئ التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة وزائريها من كافة المحافظات.

وفي ختام الاجتماع، شدد "أكرم" على متابعة سير العمل بكافة المشروعات بشكل أسبوعي، وعرض معدلات الأداء ونسب الإنجاز عليه، ومتابعة مجالس ولجان إدارتها في كافة مراحل العمل (التخطيط، التنفيذ، المتابعة، والتقييم)، مما يسهم في الحفاظ على موارد المحافظة وتعظيم عائداتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الإسماعيلي.

